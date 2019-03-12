韓國策略模擬手遊《胸懷三國2 GLOBAL》事前登錄開跑

記者樓菀玲／台北報導

由韓國VALOFE自製研發的策略模擬手遊《胸懷三國2 GLOBAL》近期即將在台灣、香港、澳門、日本同步上線，自事前預約活動開放以來，玩家報名踴躍，目前已突破5萬人參與。

在《胸懷三國2 GLOBAL》中，玩家可以從三國志的三大勢力「魏」、「蜀」、「吳」中選擇一個效力的國家，也可與該國代表的著名將帥合作，掠奪對手的領地，並以各種形式與眾多玩家合作，一同體驗戰略的成功。

遊戲內將經典重現三國代表的武將，玩家除了可以體驗培育武將的樂趣之外，還能從中感受收藏的樂趣。而每個武將具備的能力值及技術皆不同，爲了增加戰鬥時的戰力，合理安排武將的組合就變得十分重要。當玩家選擇主將的副將時，將依照不同的副將人選，開啟不一樣的副將效果及加成的統率力、武力，因此副將人選需要格外慎重。

而除了搭配副將帶來不同的隊伍效果之外，玩家還可使用君主技術，創造專屬的戰術，輕鬆攻下敵城。君主技術分為戰鬥、輔助、支援三種，玩家在不同技術上的發展，也會影響打法的戰略使用。此外，遊戲內也具備參謀部的研究系統，可以增加資源生產量、提升內政效率、守備強化等，讓玩家更有效地開拓自己的領地。

在《胸懷三國2 GLOBAL》中，玩家透過學習武將、君主技術，培育出專屬於自己且與眾不同的軍團。為確保戰鬥能夠順利進行，每場戰鬥耗損的士兵也可以通過訓練來補充兵力。

在訓練士兵、擴建內政建築及研究系統時都將會花費許多資源，玩家可選擇透過攻佔其他人的領土，或建造可生產資源的建築來獲取更多的發展資源。在建築物中，除了能夠自給自足的建築物，還有像將軍府等具備特殊功能的建築物，將隨著將軍府等級的提升而可增加主將武將的數量。每次升級建築也需要投入大量的資源，因此盡可能廣大領土才能更有效資源收集喔。