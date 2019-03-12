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《戰鎚：混沌禍源》宣布封測日期、上市日期及預購特典

記者周之鼎／台北報導

Bigben 和 Eko Software 日前公布了《戰鎚：混沌禍源（Warhammer: Chaosbane）》（PS4 / Xbox One / PC）在線上數位商店及特定商店的預購資訊。遊戲預定於 2019 年 6 月 4 日上市。

在Warhammer：Chaosbane「戰鎚：混沌禍源」中，每個類型都提供了玩家獨特的能力和遊戲玩法。 玩家可以透過網路或是在本機上與最多4名玩家合作對戰，面對大量混亂場面，與其他玩家的合作及策略執行至關重要。 Unleash Bloodlust，戰鎚：混沌禍源中的 一個獨特機制，它能釋放出一種可以改變戰鬥結果的毀滅性力量。

戰鎚幻想世界中第一套武器對砍遊戲，Warhammer：Chaosbane「戰鎚：混沌禍源」將玩家置於舊世界的中心地帶，在一個飽受戰爭蹂躪、被魔法支配的世界中，你是人類帝國對抗混沌之眾的最後希望。遊戲中有 4 種角色類型，每個都有獨特的技能和自訂設定：一名可以承受重擊的帝國士兵，一個專精近戰格鬥的矮人，一個可以施加魔法造成遠程殺傷力的高等精靈，或是能夠設下致命陷阱、具有精湛射箭能力的木精靈。

《戰鎚：混沌禍源》將從 4 月開始進行封測。已預訂遊戲的玩家除了可參與4 月進行的封閉測試之外，在遊戲上市時還可獲得角色升級用的經驗值獎勵以及遊戲道具頭盔的組合包。預購者將有機會搶先體驗遊戲世界，並以合作模式探索不同的類型及協同模式。


 

關鍵字：戰鎚：混沌禍源戰鎚上市

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