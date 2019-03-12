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瞄準電競玩家！WD推出最新黑標最大2TB NVMe SSD硬碟

▲本次WD發表會邀請到狼谷娛樂旗下實況主Zoe站台。

記者周之鼎／台北報導

Western Digital公司宣布推出第二代高效能WD Black SN750 NVMe SSD，採用單面M.2設計，最高容量高達2TB，同時推出整合散熱片的版本，能夠維持高效能並同時低溫運作，是桌上型電腦系統或客製化遊戲裝置的首選。此款升級版SSD將有效幫助玩家與硬體愛好者，在激烈電競賽事中獲得絕佳的競爭優勢。

第二代WD Black SN750 NVMe SSD採用Western Digital自家3D NAND技術、軔體和控制器，此一垂直整合式SSD平台是專為最佳NVMe SSD效能所設計。WD Black SN750 NVMe SSD提供連續讀取最高達3,470MB/s（500GB和1TB版本 ）與連續寫入最高達3,000MB/s（1TB版本）效能，加上超大容量，不僅能縮短使用者存取應用程式與檔案的時間，還能加快載入遊戲與傳輸大型遊戲檔案、4K/8K高畫質影片及其他各式高資料量的內容。此外，WD Black SN750 NVMe SSD 1TB的隨機讀取可達515,000 IOPS，而隨機寫入則為560,000 IOPS，適用於管理多執行緒應用（multi-threaded applications）與高資料量的多重作業環境。當遊戲玩家需要存取不同位置的多個檔案，載入新等級或遊戲程式時，能達到更快的遊戲反應速度，並能更快地儲存遊戲進度。

此次Western Digital亦與PC散熱技術領導廠商EKWB合作，推出WD Black SN750 NVMe SSD加裝EKWB散熱片版本，容量則有500GB至2TB各容量，預計將於2019年第二季上市。具備散熱片的版本能幫助高速運轉的SSD散熱，相較於無散熱片版本可維持更持久的高連續讀寫效能。

▲有散熱片的版本要到第二季才會推出。

WD Black SN750 NVMe SSD提供5年有限保固，1TB版本與即將推出的2TB 版本分別擁有600TBW與1200TBW的耐寫度。WD Black SN750 NVMe SSD採用單面M.2 2280規格，提供容量從250GB到2TB，台灣地區建議零售價250GB容量為新台幣2,250元，500GB為新台幣3,750元 ，1TB為新台幣6,790元，2TB為新台幣17,490元。若想自行組裝桌上型電腦或遊戲愛好者可以選擇有加裝散熱片的版本，此版本預計於2019年第二季上市。

▲無散熱片版本即日起已經上市。
 

關鍵字：WD硬碟SSD750黑標

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