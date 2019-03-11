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買顯卡就送！AMD推惡靈古堡2、惡魔獵人5、全境封鎖2大禮包

記者周之鼎／台北報導

CPU、GPU大廠AMD今日送出遊戲迷大禮包，凡購買AMD Radeon VII、Radeon RX Vega、Radeon RX 590顯示卡，或搭載Radeon VII、Radeon RX Vega或Radeon RX 590顯示核心的PC，Radeon遊戲迷即可免費獲得三款年度遊戲大作，包括：《惡靈古堡2》、《湯姆克蘭西：全境封鎖2》、以及《惡魔獵人5》。

除了上述的「Raise the Game Fully Loaded」遊戲大禮包外，另外，凡購買Radeon RX 580或Radeon RX 570顯示卡，或搭載Radeon RX 580或Radeon RX 570顯示核心的PC，則可免費獲得上述三款遊戲中任意兩款。活動將於2019年4月6日（或兌換代碼送完）截止，遊戲兌換則至2019年5月6日。

此外，AMD也宣布與《惡魔獵人5》同日釋出的最新版本驅動程式「 Radeon Software Adrenalin Edition 19.3.1繪圖驅動軟體」也為玩家提供極致的遊戲效能，提醒玩家可記得更新。AMD表示，邀請玩家一同延續《惡魔獵人5》的史詩級故事，與但丁（Dante）、尼祿（Nero）以及新神秘角色「V」，一起縱橫紅墓市斬妖除魔。
 

關鍵字：SMD惡魔獵人惡靈古堡全境封鎖

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