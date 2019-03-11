《軒轅劍龍舞雲山》雙平台正式上市　開服活動同步開跑

記者樓菀玲／台北報導

大宇資訊旗下手機遊戲新作《軒轅劍龍舞雲山》，官方宣佈遊戲正式在 3 月 11 日登陸雙平台，本作是由大宇資訊授權並與網易合作開發，以《軒轅劍三》與《軒轅劍三外傳：天之痕》世界觀為舞台的遊戲作品，融入細緻考究的盛唐歷史開創全新故事線，玩家將在遊戲中扮演六大門派傳人，於絕美的水墨景色中遨遊冒險。

《軒轅劍龍舞雲山》以安祿山之亂為背景，玩家除了單打獨鬥練功外，各種精采的多人任務更是遊戲的一大特色。在「界中幻界」關卡中，由於封印逐漸鬆動，胡之閒將告訴玩家，唯有搜齊流落在各處的十大神器才是拯救壺中界的方法，但由於神器難尋，他將眾生百態傾注心力，化為壺中界的十道能量體，而擊破能量體，才能獲得相對應的力量，戰勝妖物。

在遊戲當中，玩家需組隊作戰，在小補天陣中集滿五種神器，封印隨機破陣的妖物，隊伍不但要隨時強化自身裝備與護駕，還要注意屬性相剋與追擊效果，大大考驗玩家「出陣」的功力與對神器的認知程度。

在「巴蜀神殿」關卡中，故事由隱墨宗門派所發現的神祕入口為起點，玩家將組隊進入神殿，蒐集黑火情報。神殿每一層都會遭遇不同敵人，敵人等級也會隨著地圖的展開越來越強，第一層首發對手為35等，第二個對手為40等，每一組敵人實力將更加進化，玩家每到新的一層，難度也會隨之躍升。

此外，每一層玩家還可搶當首通關隊伍並爭取排行榜上位，磨練自身實力，並獲取珍貴寶箱獎賞。因為本關卡難度較高，玩家需在平時準備好補系護駕，確保戰力持久，並應付會「變形」的敵人。目前遊戲中一次開放三層關卡，玩家可蓄積戰力，召募最強戰友攻頂神殿解鎖最後的寶藏。

在眾多組隊關卡中，另有「木偶奇遇」趣味關卡讓玩家一試手氣，押注競猜。不同於強調實力等級的競技類關卡，玩家將化身為機關獸，以「強運」互拼高下，看看誰才是軒轅劍世界中的天選之人！玩家將在此關卡前後經歷「打豆豆」、「捅蜂窩」、「越天塹」、「上高樓」、「冰上行」、「火上飛」比賽，系統將隨機決定玩家過關與否，成功的玩家將無事過關，並獲得寶箱獎勵，失敗的玩家將會扣除寶箱。

《軒轅劍龍舞雲山》首發伺服器「軒轅劍」將從本日(11)開始舉行各種歡慶活動，其中開服七日內戰力排名前百名將獲得對應獎勵，最高可獲得太陽神將、混沌、青龍、九天玄女其中一位四階傳奇護駕，讓玩家一開局就羨煞眾人技壓武林！除此之外，每日登入獎勵的免費虛寶將幫助玩家快速成長，遊戲中更有升級追加獎勵、免費符鬼、0元禮包、雲山七曜日創角限定任務等多項好禮大方回饋玩家，官方也將舉辦各種線上線下活動，同時在西門町設置逾四尺高的軒轅劍裝置，氣勢磅礡，人氣爆棚，帶領玩家重回軒轅幻境。