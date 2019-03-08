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《Just Dance 舞力全開 2019》「瘋狂嘉年華」派對開始

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，《Just Dance 舞力全開 2019》推出了第二部大型更新「瘋狂嘉年華」（Crazy Carnival）。這部歡慶「嘉年華季」的主題更新將為《Just Dance 舞力全開 2019》玩家帶來包括遊玩清單和線上競賽的免費內容。與此同時，「Just Dance Unlimited」服務也將同步推出全新的專屬曲目以及一些《Just Dance 舞力全開》著名歌曲。「Just Dance Unlimited」是廣獲好評的舞蹈串流服務，能讓訂用服務的玩家點播超過 400 首歌曲及享用全年導入的眾多新內容。

繼去年 12 月推出的首部更新「歡慶佳節」（Holiday Celebration）之後，「瘋狂嘉年華」是《Just Dance 舞力全開 2019》專為慶祝一年當中重大年節時刻而規劃的 4 部大型主題更新的第 2 部。在 3 月 7 日上線的「瘋狂嘉年華」更新，將邀請玩家一同體驗嘉年華的熱鬧氛圍，並在《Just Dance 舞力全開 2019》裡提供以下三首新歌曲給持續訂用「Just Dance Unlimited」服務或仍在試用期間的玩家：

• Medicina, Anitta.
• Lush Life, Zara Larsson.
• Criminal, Natti Natasha & Ozuna.

另外，沒有訂用「Just Dance Unlimited」服務的《Just Dance 舞力全開 2019》玩家依然可以透過在 3 月 7 日至 3 月 27 日期間提供的特別遊玩清單「拉丁風情」（Latin Flavors）享受熱鬧的嘉年華氣氛。「拉丁風情」遊玩清單包含了目前《Just Dance 舞力全開》曲目中的 11 首歌曲：

• Despacito, Luis Fonsi Ft. Daddy Yankee.
• El Tiki, Maluma.
• Hips Don’t Lie, Shakira Ft. Wyclef Jean.
• Obsesión, Aventura.
• Rabiosa, Shakira Ft. El Cata.
• Calypso, Luis Fonsi Ft. Stefflon Don.
• Chantaje, Shakira Ft. Maluma.
• Havana, Camila Cabello.
• TOY, Netta.
• Carnaval Boom, Latino Sunset.
• Bailar, Deorro Ft. Elvis Crespo.

隨著「瘋狂嘉年華」更新內容推出，《Just Dance 舞力全開》團隊也在「世界舞池」線上模式裡舉辦嘉年華主題免費活動。所有《Just Dance 舞力全開 2019》玩家皆可免費遊玩「世界舞池」線上模式。玩家可以和來自全球的舞者一起擊敗 3 位新的「嘉年華頭目」（Carnival Bosses）、參加嘉年華錦標賽，或是限時免費試跳「Just Dance Unlimited」服務提供的歌曲：

• 3 位新的嘉年華頭目
• 新的嘉年華錦標賽 – 在台港時間（UTC +8）3 月 9 日、3 月 16 日和 3 月 23 日凌晨 2 點舉行。
• 台港時間（3 月 8 日至 3 月 28 日每天凌晨 1 點至 2 點是「Just Dance Unlimited」歡樂時光。在每天一小時的歡樂時光裡，玩家可以在「世界舞池」裡免費點播任何「Just Dance Unlimited」歌曲。

《Just Dance 舞力全開 2019》Nintendo Switch、Xbox One、Xbox 360 和 PS4 版好評熱賣中。每套遊戲皆含「Just Dance Unlimited」服務免費試用一個月，且該服務會自動更新以提供最新內容。另外，可讓玩家透過 iOS 和 Android 智慧手機免費下載、提供給 PS4 和 Xbox One 平台的「Just Dance Controller App」所帶來的手機計分技術，能讓玩家在無需攝影機等額外配件的情況下盡情跳舞。
 

關鍵字：Just Dance舞力全開2019

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