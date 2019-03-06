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出門找故事還可拿獎勵！《全境封鎖 2》推出ECHO擴增實境體驗

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日公開了與 DDB Paris 和 Make Me Puls 合作創造的「《全境封鎖 2》ECHO 故事」體驗。這是一種結合擴增實境和地理定位技術的獨特數位沉浸式體驗，能讓使用者深入《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》的遊戲世界。「《全境封鎖 2》ECHO 故事」體驗現已推出，玩家可以透過 http://m.me/TheDivisiongame 在行動裝置上享受「《全境封鎖 2》ECHO」體驗。

「《全境封鎖 2》ECHO 故事」需透過 Facebook Messenger進行體驗，可讓使用者深入探索《全境封鎖 2》遊戲故事。藉由超過 50 則以上的不同故事，使用者將可探究病毒襲擊紐約市七個月後的華盛頓特區居民日常生活。在每座整合到體驗裡的城市中，使用者都能找到許多有趣的地點，例如雜貨店、學校、加油站或銀行。使用者將透過行動裝置內建的 GPS 提供他們的位置座標。每當使用者解鎖 ECHO 故事時，他們將可獲得獎勵以及遊戲內物品，而這些會在《全境封鎖 2》上市時透過 Ubisoft Club 自動解鎖。

《全境封鎖 2》中文版將與全球同步在 2019 年 3 月 15 日於 Xbox One（包括 Xbox One X）、PS4 和 Windows PC 平台推出，數位黃金版、數位終極版享 3 天提前遊玩，現正預購中。
 

關鍵字：全境封鎖2全境封鎖ECHO

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