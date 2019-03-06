《刺客教條：奧德賽》第一把袖劍的傳承最終章「血脈」現已推出

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今（3/6）日宣佈，《刺客教條：奧德賽》上市後大型劇情內容「第一把袖劍的傳承」最終章「血脈」已於 PS4 、 Xbox One（包括 Xbox One X）以及 Windows PC 平台推出。

在「第一把袖劍的傳承」第三章、也是最後一章「血脈」中，我們的英雄終將面對在整個故事背後暗中操控的神秘反派人物。在一次殘暴攻擊之後，玩家將試著保護刺客傳承、挺身迎戰那些試圖將「污血者」趕盡殺絕的傢伙。

「第一把袖劍的傳承」的每個章節都分別帶來一項與技能樹「獵人」、「戰士」及「刺客」分支有關的新能力。在前兩章中帶來了新的「刺客」和「獵人」能力，而在這最後的第三章中帶來了新的「戰士」能力：「血脈之怒」。這種能力可讓玩家使用「列歐尼達斯之矛」連續重創對手，且攻擊次數將隨等級提昇而增加。

想遊玩「血脈」的玩家，必須先完成遊戲主線故事第 7 章奈克索斯島任務線以及「第一把袖劍的傳承」第一章「全面獵殺」和第二章「暗影後裔」，且角色等級達到 28 以上。

《刺客教條：奧德賽》上市後內容計畫是該系列有史以來規模最大也最有雄心壯志的計畫，而「第一把袖劍的傳承」的推出，只不過是為那些想在古希臘世界體驗更多新內容的玩家開啟冒險序章。擁有 Season Pass 資格的玩家將可享受這兩部上市後大型劇情內容：「第一把袖劍的傳承」和「亞特蘭提斯之命運」。Season Pass 另也包含將在 3 月 29 日於 PS4、Xbox One（包括 Xbox One X）以及 Windows PC 平台推出的《刺客教條 3 重製版》和《刺客教條：自由使命 重製版》。

售價新台幣 1,080 元的《刺客教條：奧德賽》Season Pass 包含了「第一把袖劍的傳承」和「亞特蘭提斯之命運」這兩部大型劇情追加內容。尚未購買 Season Pass 資格的玩家，也可以花新台幣 675 元單獨購買「第一把袖劍的傳承」。已擁有 Season Pass 資格或《刺客教條：奧德賽》黃金版、終極版的玩家現在已可下載「第一把袖劍的傳承」全部三個章節。第二部大型劇情追加內容「亞特蘭提斯之命運」第一章預定於今年 4 月底推出。

《刺客教條：奧德賽》是以玩家的對話選擇作為遊戲核心的動作角色扮演遊戲。全新的互動式對話系統讓玩家走出自己的路，影響遊戲世界、其他角色以及故事的變化，進而塑造希臘的未來。玩家將可自訂武器和裝備，精通及選用全新特殊能力，以及在有數百位士兵互相廝殺的雅典與斯巴達史詩大戰中衝鋒陷陣；再度登場的開放世界海戰可讓玩家無縫探索遼闊海洋、自訂自己的船艦以及召募擁有獨特技能的船員。整個希臘國度等著玩家去探索，從原始海灘到充滿活力的城市，上至白雪覆蓋的高聳山峰、下至深不見底的愛琴海，玩家將遇上各式各樣古希臘名人與神話，並寫下屬於自己的冒險故事。



