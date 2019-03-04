ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈（圖／大宇資訊提供）

科技中心／綜合報導

台北西門町捷運站今日見一逾4尺龐然巨劍矗立在六號出口，宣告《軒轅劍龍舞雲山》將於3月11日公開測試，並為即將結束的事前預約活動做最後衝刺。在黃紅兩色吉光交錯的輝映下，劍身上精雕細琢的饕餮紋展現絕頂氣勢，搭配從熔岩巨石底部冒出的白煙，彷彿天神與撒旦大戰再臨，景象十分壯觀。

在這次軒轅劍裝置的製作過程中，最困難的就是要「完美還原」軒轅劍本體。除了特別找來原始設定模型仔細研究外，為了避免人工比對的可能失誤，製作團隊採用3D掃描技術並開模上顏料，將充滿神祕感的劍紋仔細復刻。

相傳軒轅劍上的饕餮紋承於古代青銅器上的兇猛神獸紋，地位遠遠凌駕於龍虎之上，以至尊之名為世人所崇拜，也象徵軒轅劍的不敗傳說。此外，這次裝置最大的秘密則是於底座放置一台煙霧機，輔以搖曳的交錯光影，呈現軒轅劍劃破天地，巨大力量震懾木石，岩漿滾滾噴出的實境感。軒轅劍裝置將常駐西門町至三月底，現在與大劍合照打卡上傳，並標籤《軒轅劍龍舞雲山》Facebook粉絲頁，即可獲得限量虛寶。

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈（圖／大宇資訊提供）

此外，隨著遊戲即將上市，遊戲團隊也於今日正式宣布將限時廣召「天之驕子」共同壯大武林。只要你是資深遊戲玩家，並且願意在未來擔任遊戲中的小幫手，每天上線遊玩、組隊打副本、回答新手問題、積極參加活動，並於官方討論區不藏私分享心得絕技，就可每月爽領1000玉帛，若至指定討論廣場發表專業攻略文擔任「園丁」，團隊更加碼「薪餉」贈送價值500元虛寶。

此外，天之驕子們只要創立幫派，並努力讓幫會達到三級以上者，還可以另外領取豐富獎勵，最多更可領取10000玉帛，讓門派成為軒轅霸主不再是遙不可及的夢想！詳情請至《軒轅劍龍舞雲山》官網或關注Facebook粉絲頁。

《軒轅劍龍舞雲山》中如史詩般的龐大故事線與多達數十種的玩法，呈現出軒轅幻境的廣袤世界觀，此次遊戲團隊也特別建置遊戲官方維基百科，搶先釋出關卡資訊、護駕配置、人物關係、道具列表等有利情報，幫助玩家先「預習」遊戲內容，審慎思考最適合自己的遊戲路線，甚至預先找好自己的幫派組隊人馬，特殊任務來臨時就不再手足無措！遊戲上市後，《軒轅劍龍舞雲山》維基也將開放玩家補充自己的實測心得，分享獨門攻略和遊戲彩蛋，一同凝聚力量，共享軒轅之夢。維基詳細資訊請至《軒轅劍龍舞雲山》官網或關注Facebook粉絲頁。

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈（圖／大宇資訊提供）

《軒轅劍龍舞雲山》目前持續進行事前預約活動，現在參加登錄，即可獲得限量預約獎勵《OB預約頁應援大禮包》，邀請好友、突破人數還可領取夢幻虛寶，Facebook官方粉絲頁更祭出iPhone XS和iPad抽獎活動集氣，玩家可至活動貼文了解活動詳情，並持續關注更多正式版遊戲情報。

關鍵字：軒轅劍

推薦閱讀

宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

《傳說對決》GCS賽區啟用新競賽模式　全局BP為戰局帶來新面貌

報名人數爆表！《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假　網友下載結果還中毒

直接揮星爆氣流斬！《刀劍神域 虛空幻界 豪華版》特色公開

騰訊展開「兒童鎖」測試　未滿13歲想玩手遊得經過爸媽同意

影／寶可夢卡匣被酸「都一星好爛」　男童淚：都是我的寶貝…一席懂事話震驚媽

俄男的復仇！LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打13分鐘就落敗

終結5年無冠！台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

智冠第二屆實習生擴大徵才

老師沉迷《傳說對決》領悟手遊成癮

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

室內裝修角度看《還願》杜家

《傳說對決》GCS啟用新競賽模式

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

《刀劍神域 虛空幻界》豪華版特色公開

最新新聞

宏碁布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

《傳說對決》GCS啟用新競賽模式

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

《刀劍神域 虛空幻界》豪華版特色公開

兒童鎖想玩手遊得經過爸媽同意

寶可夢卡匣被酸「好爛」　男童淚：都我寶貝

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366