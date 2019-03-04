《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

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台北西門町捷運站今日見一逾4尺龐然巨劍矗立在六號出口，宣告《軒轅劍龍舞雲山》將於3月11日公開測試，並為即將結束的事前預約活動做最後衝刺。在黃紅兩色吉光交錯的輝映下，劍身上精雕細琢的饕餮紋展現絕頂氣勢，搭配從熔岩巨石底部冒出的白煙，彷彿天神與撒旦大戰再臨，景象十分壯觀。

在這次軒轅劍裝置的製作過程中，最困難的就是要「完美還原」軒轅劍本體。除了特別找來原始設定模型仔細研究外，為了避免人工比對的可能失誤，製作團隊採用3D掃描技術並開模上顏料，將充滿神祕感的劍紋仔細復刻。

相傳軒轅劍上的饕餮紋承於古代青銅器上的兇猛神獸紋，地位遠遠凌駕於龍虎之上，以至尊之名為世人所崇拜，也象徵軒轅劍的不敗傳說。此外，這次裝置最大的秘密則是於底座放置一台煙霧機，輔以搖曳的交錯光影，呈現軒轅劍劃破天地，巨大力量震懾木石，岩漿滾滾噴出的實境感。軒轅劍裝置將常駐西門町至三月底，現在與大劍合照打卡上傳，並標籤《軒轅劍龍舞雲山》Facebook粉絲頁，即可獲得限量虛寶。

此外，隨著遊戲即將上市，遊戲團隊也於今日正式宣布將限時廣召「天之驕子」共同壯大武林。只要你是資深遊戲玩家，並且願意在未來擔任遊戲中的小幫手，每天上線遊玩、組隊打副本、回答新手問題、積極參加活動，並於官方討論區不藏私分享心得絕技，就可每月爽領1000玉帛，若至指定討論廣場發表專業攻略文擔任「園丁」，團隊更加碼「薪餉」贈送價值500元虛寶。

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《軒轅劍龍舞雲山》中如史詩般的龐大故事線與多達數十種的玩法，呈現出軒轅幻境的廣袤世界觀，此次遊戲團隊也特別建置遊戲官方維基百科，搶先釋出關卡資訊、護駕配置、人物關係、道具列表等有利情報，幫助玩家先「預習」遊戲內容，審慎思考最適合自己的遊戲路線，甚至預先找好自己的幫派組隊人馬，特殊任務來臨時就不再手足無措！遊戲上市後，《軒轅劍龍舞雲山》維基也將開放玩家補充自己的實測心得，分享獨門攻略和遊戲彩蛋，一同凝聚力量，共享軒轅之夢。維基詳細資訊請至《軒轅劍龍舞雲山》官網或關注Facebook粉絲頁。

《軒轅劍龍舞雲山》目前持續進行事前預約活動，現在參加登錄，即可獲得限量預約獎勵《OB預約頁應援大禮包》，邀請好友、突破人數還可領取夢幻虛寶，Facebook官方粉絲頁更祭出iPhone XS和iPad抽獎活動集氣，玩家可至活動貼文了解活動詳情，並持續關注更多正式版遊戲情報。