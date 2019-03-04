《傳說對決》GCS賽區啟用新競賽模式　全局BP為戰局帶來新面貌

記者樓菀玲／台北報導

今夏2019 AWC世界盃即將登場，日前官方已發佈2019 AWC世界盃將採用全新的「全局BP」模式。連兩屆奪下AIC冠軍、被譽為最強賽區的GCS在今日宣布，為跟進AWC的全新競賽模式，並且讓戰隊及選手提早熟悉比賽模式、加深角色池以及延伸更多元的戰術操作，2019年GCS將於例行賽第二輪的首場比賽（3/16）正式啟用「全局BP」模式，盼各隊能夠在戰場上端出更多新氣象。

2019 GCS春季例行賽至今開打一個月，目前由2018 AIC國際賽冠軍陣容隊伍、港星余文樂旗下的戰隊MAD，以4勝0敗的戰績獨占鰲頭；其次為2018 AIC亞軍教練宮廷所帶領的ONE，以4勝1敗的戰績排名第二。

兩支隊伍實力相當，選手於賽場上的表現更是優異，MAD隊中的Star、Benny跟Neil；至目前為止分別獲最高KDA、最高場均助攻、推塔王及最高場均擊殺的名次，而ONE的HuaLin、Tura更是目前連殺次數最多的殺人王以及MVP王。

排名緊追在後的是五月天怪獸擔任精神領袖的TXO戰隊，以及曾參與2018 AIC國際賽的FW閃電狼；近期找回戰場節奏的NVM跟HKA也順利開胡取得勝利成績，而由藝人林俊傑所資助的SMG則是苦吞四連敗排名墊底。

一般賽事中，強勢的英雄通常會被選手重複使用，為了在職業比賽期間展示更多樣化的英雄池，全局BP模式會強制輪換出賽英雄、要求選手選擇更多種類的英雄作為出賽角色。新的全局BP模式更重視職業選手的角色池深度、選角多樣性和臨場適應性，也再次提升BP選角過程中團隊溝通和互相協助的重要性。

對玩家與觀眾而言，觀看今年2019 GCS春季例行賽及AWC世界盃時，不僅能了解職業選手如何使用新英雄，更能透過新的英雄選角組合而啟發更深層次的戰略。