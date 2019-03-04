騰訊展開「兒童鎖」測試　未滿13歲想玩手遊得經過爸媽同意

記者樓菀玲／台北報導

近日，騰訊開始測試全新的「兒童鎖模式」，凡是 13 歲以下未成年新用戶在首次登入遊戲之前，將被強制要求進行「兒童鎖」的登記認證。只有其監護人完成「解鎖」後才能進入遊戲，若未完成解鎖則被禁止登入。

騰訊表示，「兒童鎖模式」的目標，是讓家長對理解未成年人的遊戲行為，並且給予授權，幫助家長瞭解孩子的遊戲行為並做出合理的管控。

在家長允許孩子進行遊戲的基礎上，騰訊仍將遵循現行健康系統的強制防沉迷策略，12 歲及以下未成年人每日限玩 1 小時，每日 21 點至隔日 8 點禁玩。

騰訊目前已經分批在 12 個都市對《王者榮耀》、《刺激戰場》這兩款遊戲的新用戶展開抽樣測試，首批測試現時已在北京、成都、長春3個都市啟動。

往後，13 歲以下的未成年新用戶登錄遊戲時，將被系統隨機抽選，要求進行「兒童鎖」的登記認證，屆時騰訊將邀請其監護人提交相關認證資料，完成「兒童鎖」的解鎖，使孩子在監護人充分知情和授權的基礎上進行遊戲。

同時，騰訊也建議監護人在成長守護平臺上綁定孩子的遊戲帳號，以更方便瞭解孩子遊戲行為並進行管控，騰訊也強調為了保護用戶隱私，相關認證資料將僅用於「兒童鎖」的登記認證，不做其他任何用途。