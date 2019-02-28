《石器時代M》全新AR抓寵系統開啟　八爪魚系寵物同步登場

記者樓菀玲／台北報導



網石公司於今日宣布，旗下超人氣MMORPG手遊《石器時代M》推出全新「AR抓捕」攻能，玩家利用相機掃描指定狩獵點圖片，即可捕捉各系寵物。此外，全新八爪魚系寵物及相關限時活動同步開啟，歡迎馴獸師與新寵物征戰尼斯大陸。

本次推出的全新AR抓捕功能，讓玩家可掃描圖片來獲得隨機寵物。馴獸師打開抓捕介面後，掃描「狩獵點」圖片，寵物將會以3D顯示在狩獵點上，玩家就能使用繩索來捕捉各系寵物。玩家可在官方網站、粉絲專頁上找到狩獵點圖片。至於抓捕方式，則可將狩獵點印出，或直接掃描電腦、其他行動設備上的圖片開啟抓捕功能，遊戲內各系寵物都有機會透過抓捕功能獲得。

慶祝全新AR抓捕功能開啟，從27日起至3月6日止，將有更高機率捕捉「奇寶系-瑞裡西爾」、「長毛象系-摩吉摩吉」、「穿山甲系-阿伊薩」、「烏龜系-石龜」和「凱比系-天使凱比」等5種寵物，歡迎馴獸師趕快開啟AR功能，享受抓捕寵物樂趣。

女神鼓舞活動登場，這是專屬新手及等級較低的馴獸師的活動，只要完成簡單任務，就能獲得的豐厚獎勵。凡是過去沒參加過女神鼓舞活動、等級跟世界等級差距達40級以上的馴獸師，都能來參加領獎勵。馴獸師只要連續7天完成女神所指定的每日5項任務，就能獲得各項獎勵，提升戰鬥力。女神帶來的各式任務中，包含寵物改造、寵物研究等項目，只要依序完成就能獲得寵物改造石、寵物幣、技能罐頭等獎勵。

女神鼓舞的任務難度十分「親民」，如第一天馴獸師只要給寵物吃5次肉，就能獲得100個大的肉；給寵物改造5次，也能獲得100個寵物改造石。而完成所有任務後，最後還能獲得寵物「瑪摩那斯」。馴獸師趕快來完成任務，大大提升戰鬥力。八爪魚系寵物是專門剋制善於補血的對手，並擁有「墨水炸彈」技能，中招的對手將無法回復血量，原本治療量的百分之十還會轉為傷害值。

配合八爪魚系寵物推出，即日起至3月12日限時登場「每週福利」活動，活動期間馴獸師完成如贈送鮮花、家族任務、競技場挑戰勝利等任務，可獲得積分，累積滿一定數量的積分就可直接兌換全新八爪魚系寵物。除每週福利外，慶祝全新八爪魚系寵物登場，官方還加碼推出「萌寵養成」和「養寵高手」兩項活動，將從3月6日至3月12日止登場。馴獸師只要完成各項任務條件，就能得到優渥獎勵，幫寵物戰鬥力升級。「萌寵養成」中，馴獸師將八爪魚系寵物評分達到遊戲指定目標，即可免費獲得隨機果實、技能罐頭等獎勵。

此外，如在活動結束前馴獸師的八爪魚系寵物的戰力達到排名前一百名，還有機會額外獲得稀有的多顆隨機符文進階石。「養寵高手」則是有多項八爪魚系寵物能力達成任務，完成指定能力成長任務後，馴獸師將可獲得稀有的隨機寵物果實、隨機高級列傳等超優渥高額獎勵。

本次更新開啟全新寶石系統，馴獸師可利用收集到的寶石，來全面升級不同部位的能力。馴獸師在經典鬥技場、特色鬥技場、女神試煉等地取得勝利後，將會隨機獲得可提升武器、頭部、身體或飾品等不同部位的「寶石」，並可前往活動頁面進行「鑲嵌寶石」，相對應部位的裝備主屬性、附加屬性能力將會全數提升。此外，馴獸師也可累積蒐集到的寶石，利用「寶石合成」功能，將寶石等級提升後再使用鑲嵌功能，將能更大幅度提升馴獸師的裝備主屬性與附加的屬性能力。