ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《黑色沙漠M》追加世界貿易系統　開發團隊3月來台會談

手機遊戲,PEARL ABYSS,黑色沙漠M（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（28日）宣布，將首次於北中南三地展開與冒險家的面對面會談，並為了持續帶給冒險家們更有趣且優質的遊戲體驗，同步更新鬥技場排名系統等級基準及帶來瓦倫西亞的全新面貌。

深受冒險家喜愛的地區：瓦倫西亞，在今日更新後也新增了第一波的新地區 ，包含「爾提諾巴關口, 岩石崗哨,沃拉坤路口, 沃拉坤休息地」等地區，新的地區將有全新不同冒險任務等待冒險家們的探訪，特別留意的是，在本次新開放地區中，包含「沃拉坤路口, 沃拉坤休息地, 沃拉坤巢穴, 巴西恩族路口」等地區，將有機會獲得全新深淵裝備 「拉克沙的鞋子」。

手機遊戲,PEARL ABYSS,黑色沙漠M（圖／業者提供）

深受冒險家歡迎的鬥技場功能，一直是遊戲內受歡迎的系統之一，在本次更新後，將變更鬥技場排名等級基準。賽季也會以當月第一週更新維護時變更，同時冒險家們也可以透過排名視窗，獲得目前自身的排名，且在賽季結束後可依據等級獲得獎勵。

營運團隊更在本週搶先公開，即將開放「世界貿易」的消息，冒險家們可以先在遊戲中參與事前活動。只要完成4次任務時可以獲得最終獎勵「馬牌5世代 + 馬甲箱子」，與此同時，官方也即將新增「黃金城」副本，冒險家在黃金城成功擊倒柯魯德傭兵隊後，可以有機會獲得黃金王冠、黃金雕像等黃金戰利品，黃金戰利品可以在商店以高價售出。

手機遊戲,PEARL ABYSS,黑色沙漠M（圖／業者提供）

黑色沙漠 MOBILE韓國原廠營運團隊，將於三月份來台，在北中南各地展開面對面的會談，活動現場更準備了限定虛寶及限量週邊（包含頸枕、帽T、抱枕等夢幻逸品）給參與的冒險家，同時也期待透過這樣的活動，能得到更多冒險家們對遊戲的建議，透過珍艾碧絲 PEARL ABYSS優異的開發能力，持續提供給冒險家們更多有趣的遊戲內容。

關鍵字：手機遊戲PEARL ABYSS黑色沙漠M

推薦閱讀

《黑色沙漠M》追加世界貿易系統　開發團隊3月來台會談

快訊／《精靈寶可夢》第八世代全新作「劍/盾」正式現身

《還願》封面藏第二結局！「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶

寶可夢快閃店即將落幕 皮卡丘現身與粉絲共度最後一日

相隔10年經典格鬥遊戲回歸！《侍魂》全新作新作今夏推出

可保全隊不死！《鬥陣特攻》新英雄巴帝斯特閃電現身開放測試

第八世代要來了!？《精靈寶可夢》新作發表會今晚登場

魔靈召喚IP新作《魔靈召喚：百年戰爭》視覺概念圖曝光

《少女樂團派對》相羽亞衣奈會粉絲「希望Roselia一起來台」

Radeon Vega Ryzen處理器釋出全新繪圖驅動軟體

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

即／《精靈寶可夢 劍/盾》正式現身

《鐵之王座》推全新聯盟活動

《棒球大王》事前登錄今起開跑

林芷瑈出演《還願》公開幕後花絮

Ryzen 處理器釋出全新繪圖驅動軟體

《楓之谷M》迎春季首次改版

LOL女子隊遭5Ban輔助判決出爐

《Pokémon GO》提高關都出現率

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

最新新聞

《黑色沙漠M》開發團隊3月來台

即／《精靈寶可夢 劍/盾》正式現身

美心沒死！《還願》封面藏第二結局

寶可夢快閃店即將落幕

《侍魂》全新作新作今夏推出

《鬥陣特攻》新英雄巴帝斯特公開

《精靈寶可夢》新作發表會今晚登場

魔靈召喚百年戰爭視覺概念圖曝光

少女樂團派對相羽亞衣奈會粉絲

Ryzen 處理器釋出全新繪圖驅動軟體

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366