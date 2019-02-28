《黑色沙漠M》追加世界貿易系統　開發團隊3月來台會談

記者樓菀玲／台北報導

韓國開發商珍艾碧絲 PEARL ABYSS 旗下 MMORPG 手機遊戲《黑色沙漠 MOBILE》今（28日）宣布，將首次於北中南三地展開與冒險家的面對面會談，並為了持續帶給冒險家們更有趣且優質的遊戲體驗，同步更新鬥技場排名系統等級基準及帶來瓦倫西亞的全新面貌。

深受冒險家喜愛的地區：瓦倫西亞，在今日更新後也新增了第一波的新地區 ，包含「爾提諾巴關口, 岩石崗哨,沃拉坤路口, 沃拉坤休息地」等地區，新的地區將有全新不同冒險任務等待冒險家們的探訪，特別留意的是，在本次新開放地區中，包含「沃拉坤路口, 沃拉坤休息地, 沃拉坤巢穴, 巴西恩族路口」等地區，將有機會獲得全新深淵裝備 「拉克沙的鞋子」。

深受冒險家歡迎的鬥技場功能，一直是遊戲內受歡迎的系統之一，在本次更新後，將變更鬥技場排名等級基準。賽季也會以當月第一週更新維護時變更，同時冒險家們也可以透過排名視窗，獲得目前自身的排名，且在賽季結束後可依據等級獲得獎勵。

營運團隊更在本週搶先公開，即將開放「世界貿易」的消息，冒險家們可以先在遊戲中參與事前活動。只要完成4次任務時可以獲得最終獎勵「馬牌5世代 + 馬甲箱子」，與此同時，官方也即將新增「黃金城」副本，冒險家在黃金城成功擊倒柯魯德傭兵隊後，可以有機會獲得黃金王冠、黃金雕像等黃金戰利品，黃金戰利品可以在商店以高價售出。

黑色沙漠 MOBILE韓國原廠營運團隊，將於三月份來台，在北中南各地展開面對面的會談，活動現場更準備了限定虛寶及限量週邊（包含頸枕、帽T、抱枕等夢幻逸品）給參與的冒險家，同時也期待透過這樣的活動，能得到更多冒險家們對遊戲的建議，透過珍艾碧絲 PEARL ABYSS優異的開發能力，持續提供給冒險家們更多有趣的遊戲內容。