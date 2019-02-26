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魔靈召喚IP新作《魔靈召喚：百年戰爭》視覺概念圖曝光

《魔靈召喚：百年戰爭》視覺概念圖曝光（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

由Com2uS自行研發製作的經典RPG手遊《魔靈召喚：天空之役》在全球已累積1億下載量，強而有力的IP形象深植玩家心中，為了延續魔靈召喚IP的世界觀與故事內容，Com2uS於近日公開全新即時戰略手遊《魔靈召喚：百年戰爭》(暫譯)的視覺概念圖，並以2019年底進行FGT為目標。

以Com2uS 旗下風靡全球的經典RPG大作《魔靈召喚：天空之役》世界觀與故事為基礎，進而開發中的新作《魔靈召喚：百年戰爭》是強調高戰略性與即時戰鬥內容的新即時戰略手機遊戲。以原作中最激烈的百年戰爭時代為背景，玩家將可透過經營自己的領地，以及玩家間的戰鬥、掠奪等新的遊戲方式，享受到跟全世界玩家即時連線對戰的樂趣。

為了帶給玩家嶄新的遊戲體驗，《魔靈召喚：百年戰爭》將透過高品質的影像技術，帶給玩家超真實感的藝術風格，呈現不同於原作的魅力。此外，Com2uS首次使用三星電子與Unity合作開發的全新引擎，並將第一次被應用在手機上，在進行高規格遊戲時提供更穩定，表現更完善的遊戲環境在手機上。

《魔靈召喚：百年戰爭》視覺概念圖曝光（圖／業者提供）

Com2uS 透過這次與世界性的商業夥伴合作，準備好了讓玩家可以盡情享受《魔靈召喚：百年戰爭》的高規格遊戲環境，並且預計將在2019年底可以完成FGT的實行。藉著全世界擁有1億下載量的原作《魔靈召喚：天空之役》在全球的影響力，魔靈召喚IP系列的遊戲將陸陸續續公開並推出，請持續追蹤官方粉絲專頁，獲得最新消息。

關鍵字：手機遊戲Com2uS魔靈召喚

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