Xbox One《全境封鎖 2》同捆組3月15日全台上市

記者周之鼎/台北報導

台灣微軟今(2/26)日宣布「Xbox One X與Xbox One S《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》同捆組」將於 3月15日與遊戲同步上市,One X建議零售價新台幣15,380元,One S建議零售價新台幣9,480元。「Xbox One X《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》同捆組」內含Xbox One X 1TB主機、Xbox One 無線控制器(黑),「Xbox One S《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》同捆組」則內含Xbox One S 1TB主機、Xbox One 無線控制器(白),兩款皆附有《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》遊戲數位下載卡。

「Xbox One X《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》同捆組」開放於全台灣通路接受預購中,「Xbox One S《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》同捆組」目前則尚未開放預購。眾所矚目的動作RPG射擊遊戲《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》即將在台登場,並推出繁體中文版。邀請玩家使用Xbox One 系列平台進入1比1模擬真實城市,體驗4K視覺饗宴。

由Ubisoft發行的《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》發生於前作七個月後的華盛頓特區,致命病毒使人類文明社會幾近崩毀。玩家將成為國土戰略局特工「The Division」的一員,透過全新的升級系統,發展角色專長與技能,在1比1模擬的華盛頓特區中與真實之子、鬣狗、流亡者等新的敵方陣營對抗。Ubisoft日前也發布影片說明,在完成主要戰役後,玩家仍能參與多元的「遊戲終局」玩法,存取新鮮且多樣的活動,像是暗區、全新合作活動與戰隊。此外,《湯姆克蘭西:全境封鎖 2》將提供固定的上市後內容,包括全年存取故事導向的免費額外任務、地圖擴充內容和遊戲模式。當紛亂持續擴大,需要身為Division探員的玩家挺身而出,奮力維持首都秩序。