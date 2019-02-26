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Xbox One《全境封鎖 2》同捆組3月15日全台上市

記者周之鼎／台北報導

台灣微軟今（2/26）日宣布「Xbox One X與Xbox One S《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》同捆組」將於 3月15日與遊戲同步上市，One X建議零售價新台幣15,380元，One S建議零售價新台幣9,480元。「Xbox One X《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》同捆組」內含Xbox One X 1TB主機、Xbox One 無線控制器（黑），「Xbox One S《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》同捆組」則內含Xbox One S 1TB主機、Xbox One 無線控制器（白），兩款皆附有《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》遊戲數位下載卡。

「Xbox One X《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》同捆組」開放於全台灣通路接受預購中，「Xbox One S《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》同捆組」目前則尚未開放預購。眾所矚目的動作RPG射擊遊戲《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》即將在台登場，並推出繁體中文版。邀請玩家使用Xbox One 系列平台進入1比1模擬真實城市，體驗4K視覺饗宴。

由Ubisoft發行的《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》發生於前作七個月後的華盛頓特區，致命病毒使人類文明社會幾近崩毀。玩家將成為國土戰略局特工「The Division」的一員，透過全新的升級系統，發展角色專長與技能，在1比1模擬的華盛頓特區中與真實之子、鬣狗、流亡者等新的敵方陣營對抗。Ubisoft日前也發布影片說明，在完成主要戰役後，玩家仍能參與多元的「遊戲終局」玩法，存取新鮮且多樣的活動，像是暗區、全新合作活動與戰隊。此外，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將提供固定的上市後內容，包括全年存取故事導向的免費額外任務、地圖擴充內容和遊戲模式。當紛亂持續擴大，需要身為Division探員的玩家挺身而出，奮力維持首都秩序。
 

關鍵字：全境封鎖2全境封鎖XBOX

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