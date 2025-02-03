開發8年成本破千億韓元...《瑪奇 Mobile》預告3月亮相

記者楊智仁／綜合報導

Nexon 於 1 月 31 日公開《瑪奇 Mobile》前導影片，影片末尾提及「2025 年 3 月」，暗示遊戲將於該時間點推出。距離 2017 年 7 月首次公開，整整 8 年後終於迎來上市計畫，作為韓國遊戲產業中開發成本最高作品，更多詳細資訊會在 2 月 6 日上市發表會中揭曉。

▼《瑪奇 Mobile》預告將於 3 月亮相。（圖／翻攝自官網）

由 DevCAT 負責開發的 《瑪奇 Mobile》是一款以《瑪奇》為基礎打造的手機 MMORPG，開發團隊承襲原作獨有的浪漫與感性氛圍，並透過手機平台重新詮釋遊戲體驗。DevCAT 製作人金東健曾在 2018年 G-Star 遊戲展表示，「原作《瑪奇》就像是奶奶講給我們聽的舊故事，充滿回憶與情感，而《瑪奇 Mobile》故事，則像是由另一個人重新講述，細節可能會與原作有所不同。」他還補充，為了讓遊戲呈現與原作略微不同的氛圍，對角色設定進行微調。

《瑪奇 Mobile》原定 2019 年推出，但因多次延期，開發費用大幅增加，目前已超過 1,040 億韓元（約台幣 25 億元），Nexon 採用貸款形式，多次向 DevCAT 提供開發資金，使得開發成本如滾雪球般激增。在韓國遊戲業界，超過 1,000 億韓元開發的本土遊戲並不多，先前達到此規模的作品，包括 《Lost Ark》（失落的方舟） 和 《Throne and Liberty》（王座與自由）。

《瑪奇》與 《楓之谷》、《DNF（Dungeon & Fighter，地下城與勇士）》 並列 Nexon 代表性 IP，但在 IP 擴展方面一直較為受限，除 2010 年推出的《瑪奇英雄傳》外，其餘相關企劃如 《瑪奇 2》 皆未能順利發展，甚至遭到腰斬。目前 Nexon 正積極推動 《瑪奇》系列 IP 擴展，除《瑪奇 Mobile》外，還有《瑪奇 Eternity》基於 Unreal Engine 5 重製的原作版本、《Vindictus: Defying Fate》以 《瑪奇英雄傳》為基礎開發的全新作品。