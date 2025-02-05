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RPG Maker VX Ace免費領省千元！遊戲製作神器Steam首次100%折扣

記者楊智仁／綜合報導

如果你正在尋找一款能發揮創意、投入時間的遊戲開發工具，GameMaker 和 RPG Maker 是個適合的選擇，而且對新手相對友善，特別當玩家想製作簡單的 2D 遊戲時，它們擁有簡便介面令人更容易上手，如今《RPG Maker VX Ace》 可於 Steam 限時免費領取。

▼RPG Maker VX Ace。（圖／翻攝自Steam）▲▼RPG Maker VX Ace。（圖／翻攝自Steam）

如果你一直想嘗試 RPG Maker，那麼這次機會可千萬別錯過，目前《RPG Maker VX Ace》在 Steam 上 100% 免費，活動將持續至 2 月 11 日上午兩點，之後該軟體將恢復原價 1448 台幣。值得注意的是，從 SteamDB 歷史價格來看，該工具經常有 90% 折扣，但這是首次完全免費開放領取，因此現在入手是最划算時機，同時「RPG Maker Festival 2025」特賣，不少 RPG 製作大師工具在這段期間也有低價。

對於不熟悉 RPG Maker 玩家來說，《RPG Maker VX Ace》是款易於上手遊戲開發工具，內建圖像資源、友善使用者介面、強大擴展性，透過簡單拖放式編輯，可以快速創建地圖、NPC 和事件，無需撰寫複雜程式碼，雖然 RPG Maker 主要是為 RPG 類型遊戲設計，但社群開發許多插件、腳本，讓玩家能夠創造更獨特遊戲體驗。

關鍵字：RPG Maker VX Ace

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