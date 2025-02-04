遊戲都打槍...《NBA 2K25》測獨行俠、湖人交易：唐西奇非賣品

記者楊智仁／綜合報導

NBA 近期最大消息，莫過於湖人送走當家明星戴維斯（Anthony Davis），換回獨行俠「金童」唐西奇（Luka Doncic），這筆交易案讓不少人感到震驚，甚至有球迷用遊戲《NBA 2K25》來模擬交易，都直接被系統拒絕表示此筆交易並不可行。

▼獨行俠湯普森、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

湖人交易截止前出現大動作，令人驚訝的是，雙巨頭之一 Anthony Davis 成為交易籌碼，他與達拉斯頭牌 Luka Doncic 互換東家，成為洛城天王 LeBron James 的新搭檔。這不僅對於球迷是相當震驚的消息，就連「金童」都以為自己生涯都會待在達拉斯，才剛在當地買了一間 1500 萬美元（約 4.9 億台幣）的豪宅。

有趣的是，似乎連遊戲都不相信這筆交易案，有人就在知名籃球遊戲《NBA 2K25》實際去嘗試這筆交易，沒想到系統直接說，「Jordan Hobson ( 獨行俠總經理 )：我們認為 Luka Dončić 是非賣品。除非有一筆相當震撼的交易，這才是唯一讓我考慮交易他的情況。」當然遊戲畢竟是遊戲，目前 Luka Doncic 已飛抵洛杉磯，有望下周迎來湖人首秀。