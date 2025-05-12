「實況野球×葬送的芙莉蓮」　芙莉蓮+費倫魔法球種對決阿烏拉

記者楊智仁／綜合報導

《實況野球》是由日本遊戲公司 Konami 所發行的一系列棒球遊戲，畫面以二等身Ｑ版人物為特色，並受到許多棒球迷的喜愛。如今手機遊戲《實況野球》也宣布和《葬送的芙莉蓮》展開合作，活動時間已於上周末正式展開。

▼《實況野球》×《葬送的芙莉蓮》。（圖／@pawa_app573）

《實況野球》是在家用遊戲器主機上推出多款作品的人氣系列作，截至 2020 年銷量已超過 2350 萬份，畫面以二等身Ｑ版人物為其特色，手機版自開放下載以來也吸引不少粉絲。不僅如此，遊戲更常與人氣動漫合作，過去手機版《實況野球》就曾和火紅作品「鬼滅之刃、咒術迴戰、鏈鋸人」推出特別活動，日前，官方公布《葬送的芙莉蓮》角色們將登錄球場消息。

本次聯動登場角色包含「芙莉蓮、費倫、修塔爾克、尤蓓爾」，登入即可獲得「PSR 修塔爾克」、「芙莉蓮、費倫」則要透過轉蛋入手。獲得 SR 以上稀有度的「芙莉蓮」後，可解鎖動畫中的魔法技能原創球種。不僅如此，玩家還能操作芙莉蓮探索由 15 個區域組成迷宮，在探索的途中擊敗 Boss，並發現具有特殊功能的「欣梅爾雕像」。