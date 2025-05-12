ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《寶可夢TCG》有多強！全球下載破億...遊戲部獲利暴增12倍

記者楊智仁／綜合報導

DeNA 在 2025 年 3 月期財報說明會上透露，旗下手機遊戲《Pokémon TCG Pocket》在全球大獲成功，對於公司達成 IFRS 營業利益 290 億日圓、實現由虧轉盈的關鍵貢獻巨大。其中，第 3 季與第 4 季用戶消費金額無論在日本國內或海外皆大幅成長，分別達到 946 億日圓與 935 億日圓，是前一季度 4 倍以上；而該遊戲所屬業務分部獲利更是暴增 12 倍，成長幅度驚人。

▼《Pokémon TCG Pocket》表現強勁。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）▲▼《Pokémon TCG Pocket》。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

《Pokémon TCG Pocket》全球累計下載量已突破 1 億次，而第 4 季月活躍用戶數（MAU）達到 5100 萬人，顯示該遊戲具備高度的用戶黏著度與留存率，遊戲內也設有訂閱制，根據公司說明，其加入率維持穩定成長。社長兼CEO岡村信悟表示這款遊戲「體現了 DeNA 強項」。他強調，DeNA 一直以來重視玩家意見，積極回應並落實至具體的產品改進與政策施行中，透過不斷地優化營運細節來維持用戶熱情與持續性，即使遊戲上線多年仍可保持甚至擴大營收。

這種營運上優勢，也成功延伸至遊戲開發階段。DeNA 能夠靈活地將合作夥伴的專業與意見整合進產品設計中，這點也展現在《Pokémon TCG Pocket》開發過程裡。岡村指出，《Pokémon TCG Pocket》的開發由DeNA主導，經由不斷與合作夥伴反覆討論，打造出直觀且易上手的UX介面，這是公司的一大自豪。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒穿披風的英雄】媽媽1打2驚險走施工區！司機霸氣喊「上車免錢」

推薦閱讀

「實況野球×葬送的芙莉蓮」　芙莉蓮+費倫魔法球種對決阿烏拉

《藥師少女的獨語》合作環球影城　跟貓貓破解「龍珠散藥」真相

《寶可夢TCG》有多強！全球下載破億...遊戲部獲利暴增12倍

新教宗竟是遊戲玩家！良十四世哥爆料他私下愛玩字謎《Wordle》

巴基斯坦「戰爭影片」轟印度戰機...眼尖網友秒抓是遊戲畫面

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳　官方警告卻遭西方網友吐槽

千萬銷量《戀上換裝娃娃》第二季曝新情報　海夢甜咬巧克力可愛暴擊

台灣八點檔現爆紅迷因　大媽嗨喊「露比醬」網笑翻：不能只有我看到

不是為打仗存在！世博鋼彈館繪百年後未來　副社長曝鋼彈長青原因

任天堂加強打擊Switch改機...違反新限制主機恐永久無法使用

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳

《寶可夢TCG》遊戲部獲利暴增12倍

良十四世哥爆料他愛玩《Wordle》

巴基斯坦「戰爭影片」轟印度戰機

專家曝《GTA 6》可能鎖定30 FPS

任天堂加強打擊Switch改機

奇多再爆《寶可夢》皮卡丘造型！

台灣八點檔現「露比醬」迷因

《藥師少女的獨語》合作環球影城

「實況野球 × 葬送的芙莉蓮」合作開跑

最新新聞

「實況野球 × 葬送的芙莉蓮」合作開跑

《藥師少女的獨語》合作環球影城

《寶可夢TCG》遊戲部獲利暴增12倍

良十四世哥爆料他愛玩《Wordle》

巴基斯坦「戰爭影片」轟印度戰機

《鬼滅之刃 無限城》新畫面偷拍頻傳

《戀上換裝娃娃》第二季曝新情報

台灣八點檔現「露比醬」迷因

大阪世博鋼彈館繪百年後未來

任天堂加強打擊Switch改機

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366