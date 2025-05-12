《寶可夢TCG》有多強！全球下載破億...遊戲部獲利暴增12倍

記者楊智仁／綜合報導

DeNA 在 2025 年 3 月期財報說明會上透露，旗下手機遊戲《Pokémon TCG Pocket》在全球大獲成功，對於公司達成 IFRS 營業利益 290 億日圓、實現由虧轉盈的關鍵貢獻巨大。其中，第 3 季與第 4 季用戶消費金額無論在日本國內或海外皆大幅成長，分別達到 946 億日圓與 935 億日圓，是前一季度 4 倍以上；而該遊戲所屬業務分部獲利更是暴增 12 倍，成長幅度驚人。

▼《Pokémon TCG Pocket》表現強勁。（圖／翻攝自PokemonTCGP推特）

《Pokémon TCG Pocket》全球累計下載量已突破 1 億次，而第 4 季月活躍用戶數（MAU）達到 5100 萬人，顯示該遊戲具備高度的用戶黏著度與留存率，遊戲內也設有訂閱制，根據公司說明，其加入率維持穩定成長。社長兼CEO岡村信悟表示這款遊戲「體現了 DeNA 強項」。他強調，DeNA 一直以來重視玩家意見，積極回應並落實至具體的產品改進與政策施行中，透過不斷地優化營運細節來維持用戶熱情與持續性，即使遊戲上線多年仍可保持甚至擴大營收。

這種營運上優勢，也成功延伸至遊戲開發階段。DeNA 能夠靈活地將合作夥伴的專業與意見整合進產品設計中，這點也展現在《Pokémon TCG Pocket》開發過程裡。岡村指出，《Pokémon TCG Pocket》的開發由DeNA主導，經由不斷與合作夥伴反覆討論，打造出直觀且易上手的UX介面，這是公司的一大自豪。