巴基斯坦「戰爭影片」轟印度戰機...眼尖網友秒抓是遊戲畫面

記者楊智仁／綜合報導
印度與巴基斯坦近日再度爆發激烈衝突，導火線為 4 月底印度喀什米爾所發生的觀光客遇襲事件。印度 7 日發動「辛杜爾行動」，空襲巴基斯坦境內及其控制的喀什米爾，巴基斯坦也強勢回應，甚至發布一段影片裡面有擊落印軍戰鬥機的片段，不過該影片發布後馬上被眼尖網友發現，這其實是使用軍事模擬遊戲《武裝行動3》（Arma3）的遊戲畫面。
▼戰爭影片使用遊戲畫面。（圖／翻攝自@GovtofPakistan）
事件發生在 5 月 6 日至 7 日夜間，印度發動代號為「辛杜爾行動（Operation Sindoor）」的一連串飛彈攻擊，目標是位於巴基斯坦與巴控克什米爾地區、據稱為恐怖份子設施的地點。作為報復，巴基斯坦於 5 月 8 日啟動代號為「Bunyān Mārsūs」的軍事行動，針對多處印度軍事目標（如彈藥庫與空軍基地）發動飛彈與無人機攻擊。
巴基斯坦政府官方 X 帳號，還附上一段簡短的軍事行動影片，然而，網友很快就發現該影片開頭 33 秒中出現的畫面實際上是來自軍事模擬遊戲《武裝行動3》的片段，畫面中出現的是CIWS（近迫武器系統）對遊戲內戰鬥機開火的場景。
《武裝行動3》由捷克遊戲工作室 Bohemia Interactive 開發，於 2013 年發售。儘管推出已近 12 年，但因為其高擬真畫質、強大的模組支援與活躍的玩家社群，至今仍常被誤認為是真實戰場畫面。這點在 2022 年俄烏戰爭期間也曾多次發生類似誤用情況。由於《武裝行動3》畫面頻繁被誤用為戰爭真相，開發商甚至曾公開發表聲明，提醒大眾注意虛假訊息的流傳。
وزیراطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے بھارت کی جارحیت اور بزدلانہ حملے پر پاکستان کی طرف سے بروقت اور اعصاب شکن جواب دینے پر افوج پاکستان کی کاروائی کو سراہا اور بھارت کے جنگی جنون اور خود پسندی کو عوامی انداز میں للکار دی۔— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) May 8, 2025
"پہل بھارت کرے ثبوت بھی کوئی فراہم نہ کرے، اور پھر مظلوم ہونے کا… pic.twitter.com/KRmcGGJ4il
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