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巴基斯坦「戰爭影片」轟印度戰機...眼尖網友秒抓是遊戲畫面

記者楊智仁／綜合報導

印度與巴基斯坦近日再度爆發激烈衝突，導火線為 4 月底印度喀什米爾所發生的觀光客遇襲事件。印度 7 日發動「辛杜爾行動」，空襲巴基斯坦境內及其控制的喀什米爾，巴基斯坦也強勢回應，甚至發布一段影片裡面有擊落印軍戰鬥機的片段，不過該影片發布後馬上被眼尖網友發現，這其實是使用軍事模擬遊戲《武裝行動3》（Arma3）的遊戲畫面。

▼戰爭影片使用遊戲畫面。（圖／翻攝自@GovtofPakistan）▲▼戰爭影片。（圖／翻攝自@GovtofPakistan）

事件發生在 5 月 6 日至 7 日夜間，印度發動代號為「辛杜爾行動（Operation Sindoor）」的一連串飛彈攻擊，目標是位於巴基斯坦與巴控克什米爾地區、據稱為恐怖份子設施的地點。作為報復，巴基斯坦於 5 月 8 日啟動代號為「Bunyān Mārsūs」的軍事行動，針對多處印度軍事目標（如彈藥庫與空軍基地）發動飛彈與無人機攻擊。

巴基斯坦政府官方 X 帳號，還附上一段簡短的軍事行動影片，然而，網友很快就發現該影片開頭 33 秒中出現的畫面實際上是來自軍事模擬遊戲《武裝行動3》的片段，畫面中出現的是CIWS（近迫武器系統）對遊戲內戰鬥機開火的場景。

《武裝行動3》由捷克遊戲工作室 Bohemia Interactive 開發，於 2013 年發售。儘管推出已近 12 年，但因為其高擬真畫質、強大的模組支援與活躍的玩家社群，至今仍常被誤認為是真實戰場畫面。這點在 2022 年俄烏戰爭期間也曾多次發生類似誤用情況。由於《武裝行動3》畫面頻繁被誤用為戰爭真相，開發商甚至曾公開發表聲明，提醒大眾注意虛假訊息的流傳。

關鍵字：印巴

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