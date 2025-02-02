日《吉伊卡哇》證件拍照機限期登場　還有「除草檢定證」粉絲嗨

記者楊智仁／綜合報導

由日本漫畫家 nagano 創作的《吉伊卡哇》熱度持續升溫，各地也推出許多令人印象深刻的聯名合作，讓大街小巷都見識到這群小傢伙們的驚人魅力，日本證件照機「Ki-Re-i」將於 2 月 4 日起開放與《吉伊卡哇》角色合影，還有特殊的「除草檢定證」讓粉絲們相當興奮。

▼吉伊卡哇。（圖／@morningmanga）

本次聯名活動推出四種版本，包括吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇及三人合照。玩家可以與這些角色一起拍攝證件照，並獲得專屬的「除草檢定證」。不僅如此，根據選擇的角色不同，證件上的檢定級別也會有所變化，像是烏薩奇已獲得 3 級，小八擁有 5 級，但吉伊卡哇尚未通過考試。該活動預計 2 月 4 日～3 月 31 日限期推出，有到日本旅遊的朋友可以參考看看。

曾拿下日本角色大賞《吉伊卡哇》2020 年於 X 進行連載，2022 年製作成電視動畫後人氣直線上升，膽小愛哭但溫柔的吉伊卡哇與好朋友小八貓、兔兔等夥伴看似辛苦工作討伐怪物，考取證照賺取收入的日常，背後卻有著與《鋼之鍊金術師》、《進擊的巨人》相似設定，包括等價交換、階級管理、暗喻社會現象，與可愛生物療癒外貌的高度反差掀起熱烈討論，近期不論日本、台灣各種活動以及周邊商品都是吸引爆滿人潮及粉絲搶購。