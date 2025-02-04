《七龍珠》聯名摺疊眼鏡！悟空、達爾共7款...還有限量神龍禮盒

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《七龍珠》多款摺疊眼鏡！悟空、達爾共7款...還有限量神龍禮盒

記者楊智仁／綜合報導

日系眼鏡品牌OWNDAYS與經典動漫《七龍珠 Z》推出全新跨界合作摺疊眼鏡，專為七龍珠迷及潮流愛好者而設計的熱血之作，將賽亞人篇中第一篇章的人物靈魂注入眼鏡設計中，悟空、界王、達爾、龜仙人等知名的角色，打造出獨具風格的7款七龍珠 Z 摺疊系列眼鏡，搭配專屬龍珠造型眼鏡盒，不僅在穿搭中能展現個性，同時滿足了方便收納與攜帶的需求。

▲▼ 七龍珠。（圖／廠商提供）

此次更推出限量神龍禮盒，可以一次收藏7款七龍珠 Z 摺疊系列眼鏡，呼應集齊7顆龍珠就能召喚神龍實現願望的故事情節，無論是日常穿搭還是收藏展示，都能滿足粉絲對七龍珠的熱愛與時尚追求。OWNDAYS與七龍珠 Z 系列眼鏡將於2月14日全台門市與官方網站同步販售，邀請七龍珠迷們一起重回熱血年代。

賽亞人篇角色化身7款摺疊眼鏡 兼具時尚與實用

「悟空 Goku」以武道服為靈感，將經典的橘色與藍色融入多邊形金屬鏡框，獨特的幾何造型搭配撞色設計增添個性。鏡腳右外側加入四星龍珠設計，左外側印有龜仙人送給悟空的觔斗雲圖樣，搭配四星龍珠眼鏡盒，戴上它彷彿能感受到悟空那股不放棄的精神。

「悟飯 Gohan」以悟飯小時候擁有的尾巴為設計靈感，棕色方形框能修飾圓潤臉型，鏡腳呈現尾巴造型，象徵著賽亞人血統傳承的標誌性特徵，鏡腳左外側印有代表家族傳承「孫」的徽章，搭配五星龍珠眼鏡盒。

「比克 Piccolo」是悟空並肩作戰的夥伴，眼鏡設計以比克性格為延伸，使用俐落金屬方框造型展現冷靜、嚴謹的印象，鏡腳左外側印有「魔」的徽章，鏡框上緣增加立體線條，象徵比克白色斗篷造型，讓整體更具層次感，並搭配六星龍珠眼鏡盒。

▲▼ 七龍珠。（圖／廠商提供）▲▼ 七龍珠。（圖／廠商提供）

反派角色「達爾 Vegeta」，以達爾的賽亞人戰鬥服為發想，使用眉形框設計，呈現俐落幹練，同時又帶有時尚的視覺效果，鼻中、鏡框下緣與鏡腳外側融入達爾戰鬥盔甲上的紋路，鏡腳左外側印有象徵賽亞人王族身份的紅色徽章，看似低調但卻包含設計細節，能輕鬆搭配日常穿搭，附上專屬七星龍珠眼鏡盒，絕對是達爾粉絲的收藏首選。

負責管理銀河的神「界王 Kaio」，此款為摺疊太陽眼鏡，以界王經典造型為起點，採用簡約圓形結構結合金屬框呈現穩重質感，圓形鏡框上緣加入觸角特徵，鏡腳左外側印有代表著界王身份「界」的徽章，並搭配一星龍珠眼鏡盒。

擁有高強武功和驚人才智，也是龜派氣功的發明者「龜仙人 Kame Sennin」，將龜仙人招牌的紅色太陽眼鏡完美復刻，採用威靈頓鏡框，在鏡腳左外側印有「龜」的徽章，搭配二星龍珠眼鏡盒，打造出充滿活力和個性的視覺效果，搭配簡單俐落的穿搭就很亮眼。

天才發明家「布馬 Bulma」以短髮色系作為基礎，採用圓潤波士頓框，鏡腳左外側及鏡片上加入布馬家族高科技企業膠囊公司的LOGO標誌，並附上專屬三星龍珠眼鏡盒，鮮豔色彩和特殊細節，一戴上立即展現新潮時髦感。

▲▼ 七龍珠。（圖／廠商提供）▲▼ 七龍珠。（圖／廠商提供）

限量神龍禮盒！集滿七顆龍珠就能召喚神龍實現願望

為了讓七龍珠迷們擁有更完整的收藏體驗，OWNDAYS特別推出限量神龍禮盒，集結7款七龍珠 Z 特色摺疊眼鏡、角色眼鏡布與專屬龍珠造型眼鏡盒。可以一次集齊7顆龍珠，滿足你對時尚與收藏的雙重願望。OWNDAYS與七龍珠 Z 摺疊系列眼鏡將於2月14日全台門市與官方網站同步販售，限量神龍禮盒僅在 OWNDAYS 限定門市和官方網站販售。

▲▼ 七龍珠。（圖／廠商提供）

關鍵字：七龍珠

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