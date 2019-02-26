挑戰物理極限《特技摩托賽：崛起》中文版全平台上市

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日宣佈，《特技摩托賽：崛起》即日起在 PS4、Xbox One（包含Xbox One X）、Nintendo Switch 以及 Windows PC 平台正式發售，全平台支援繁體中文。

芬蘭赫爾辛基的 Ubisoft RedLynx 工作室再度出馬製作《特技摩托賽》至今為止規模最大且最吸引人的續集作品，結合了受玩家喜愛的經典遊戲內容、嶄新的風貌、更具挑戰性的競賽以及廣獲好評的極致競速場面，再加上全新的遊戲特色。

以世界各地著名地點為競速舞台，並且提供超過 120 條賽道的《特技摩托賽：崛起》，讓車手們一面環遊全球超過30 個國家，一面藉由各種難度關卡考驗自身本事，並擊敗競爭對手、在贊助商眾目睽睽之下提昇自己的名聲，設法成為特技摩托賽冠軍。從紐約車水馬龍的街道、中國的萬里長城、羅馬的競技場，乃至於埃及的金字塔，車手們在欣賞美麗風景之際，將難以抗拒中途抄捷徑的快感，並有可能因小失大。

《特技摩托賽：崛起》把「競爭」擺在第一位：玩家無論是獨自遊玩或是進行多人遊戲，總是能找到比賽對手。「幻影車手」系統會在玩家進行遊戲時顯示創下紀錄的車手及其摩托車的一舉一動，讓玩家看到他們如何克服阻礙，並設法擊敗他們。「線上多人遊戲」模式提供了「賽季與分組」系統，把技巧等級相近的玩家湊在一起相互較量，而第一賽季會將在遊戲上市不久後開跑。每位玩家將在賽季中迎戰不斷前來的挑戰者，並設法成為全球頂尖的《特技摩托賽》車手、登上排行榜冠軍寶座。

再次回歸的「派對模式」，是一種「沙發多人遊戲模式」，可讓至多四名玩家在同一台電視機前相互較勁、體驗更加古怪有趣的遊戲內容。除此之外，還有全新的「協力摩托車」模式，可讓兩名玩家共騎一部摩托車試著跑完賽道全程。更棒的是，玩家將可隨心所欲地利用超過 2000 種貼紙與數百項自訂物品來自訂他們的車手及摩托車。接著，玩家可以在社群分享他們的自訂作品，倘若有其他玩家採用，將可獲得遊戲內獎勵。

《特技摩托賽：崛起》在全平台上推出標準版與黃金版兩種版本供玩家選購，黃金版內含遊戲主程式及包含兩款大型資料片（「66 號公路」、「狂摔猛曬」）與超過 55 條額外賽道的 Expansion Pass 資格，外加兩個自訂組合包、趣味摩托車和更多其他精彩內容；另在 Nintendo Switch、PS4、Xbox One 推出《特技摩托賽：崛起》實體零售黃金版。



