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《絕地求生》官辦「PUBG STAR CLASH前哨生存賽」金剛獨播

記者周之鼎／台北報導

《絕地求生》點燃亞洲烽火！由《PUBG》官方邀請，亞洲各國知名實況主與資深玩家挑戰者組隊參加的「PUBG STAR CLASH前哨生存賽」，將於2019年2月26日（二）今日開戰。本次參賽地區包含台灣、韓國、日本、東南亞，共計16支隊伍，賽事將於每週二晚間20:00於《KingKong金剛直播》全程獨家轉播，《KingKong金剛直播》也會派出KingKong Star金剛明星隊（以下簡稱KKS）參與本次的官方邀請賽。

「PUBG STAR CLASH前哨生存賽」將於「Sanhok、Vikendi」兩張地圖進行賽事，本次賽事除促進亞太區好手們的交流，官方亦會從比賽中蒐集玩家與實況主們對於地圖賽事配置平衡性，以及賽制相關的意見反饋，納入未來官方職業賽事的規劃。

本次採四人四排／FPP第一人稱模式的官方賽制，每週一天進行四回合積分競賽，積分計算比照國際正式賽事規則，當週總積分最高的隊伍可獲得優勝獎金。Week1及Week2的比賽地圖為Sanhok，Week3及Week4的比賽地圖則為Vikendi。

此外，本次賽事邀請前《PUBG》戰隊職業選手，現任戰隊教練的金剛實況主「衛生」擔任主播，為大家播報精彩賽況。而金剛實況主「修分靈」、「包膜哥」、「Yu」、「睪慶」、「千千」和「貝蓓」，則組成KKS（KingKong Star）金剛明星隊，擦槍迎接亞洲各國選手的強襲。另外台港澳的參賽隊伍還有由阿森、尼亞與資深FPS選手組成的5B1G；以射擊遊戲為主的Cav；資深戰場生存者Tako Games。

金剛直播表示，自2019年2月26日起，每週賽事轉播時，《KingKong金剛直播》將於頻道中抽出「Early Bird Key早鳥鑰匙」及「Weapon Skin Key武器造型鑰匙」，另外也將於《KingKong金剛直播》官方粉絲團舉辦每週賽事冠軍預測活動，只要預測正確即有機會獲得《PUBG》限量悠遊卡等遊戲週邊。

關鍵字：絕地求生電競金剛

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