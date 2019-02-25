微重力太空射擊遊戲《星際鬥陣 VR》3月26日發售

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今（2/25）日宣佈，專為 VR 遊戲平台開發的微重力街機式射擊遊戲《星際鬥陣 VR》確定 3 月 26 日發售，並支援 PlayStation VR、Windows Mixed Reality、Oculus Rift + Touch 以及 HTC Vive 虛擬實境裝置。

由 Ubisoft 蒙佩利爾工作室開發、採用 Brigitte 全新專利虛擬實境引擎的《星際鬥陣 VR》，將充分運用虛擬實境技術帶玩家前進 3D 太空競技場、體驗背著噴射背包在微重力環境中進行快捷奏多人激戰。值得一提的是，全新 Brigitte 虛擬實境引擎可運用於 VR 前期製作及實際製作，並能讓開發團隊成員們在虛擬空間中無縫作業。

PlayStation VR 版本的《星際鬥陣 VR》將支援 DUALSHOCK 4 控制器，並提供了獨特的操控系統讓玩家高速飛越令人身歷其境的開闊作戰空間。玩家也將能充分使用 SIXAXIS 控制界面獲得獨特的 VR 體驗。

《星際鬥陣 VR》發售時除帶來了六個不同的室內及戶外戰場，還將提供「1v1」、「2v2」和「大混戰（free-for-all）」模式，並也提供了各式各樣不同的武器和自訂選項供玩家使用。每個競技場都有獨特的戰術區域、動態照明效果以及可破壞的環境。《星際鬥陣 VR》裡的每場戰鬥皆不相同，玩家得靠智慧與戰鬥技巧避開從四面八方飛來的死亡威脅。此外，《星際鬥陣 VR》發售之後也將繼續推出新的更新內容，包括新模式、新地圖、新武器和新自訂物品。

Ubisoft 蒙佩利爾工作室製作人 Adrian Lacey 表示：「《星際鬥陣 VR》即將發售讓我們感到興奮不已，我們迫不及待想讓玩家們親自到虛擬實境的外太空享受噴射加速、雷射齊發的激鬥快感！另外，PlayStation VR 版本的推出對玩家來講更是個天大的好消息，我們希望未來能再支援更多其他的 VR 裝置，讓更多人能享受到《星際鬥陣 VR》好玩有趣的體驗。」