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赤燭出面澄清：銷量百萬是嚴重高估 盼玩家回歸遊戲討論

▲《還願》銷售突破100萬套！連帶拉《返校》重登暢銷榜。（圖／翻攝官網）

記者周之鼎／台北報導

《還願》前日的符咒爭議引起巨大風波，赤燭遊戲今日再以六位創辦人聯合聲明，針對近期的狀況給予說明，希望玩家回歸遊戲討論，而先前傳出的百萬銷量是被嚴重高估，此外，符咒風波所引發對岸的下架事件目前已經進入商業協調階段。

關於還願目前情況幾點正式官方說明如下：

一、目前網路上所流傳的訊息，包含：
1.）嚴重高估的還願銷量
2.）針對遊戲內容的推測
3.）假冒官方聲明的改圖

赤燭在此嚴正聲明皆不屬實。所有官方資訊請持續關注赤燭遊戲的Facebook專頁與Steam頁面，以避免被錯誤資訊所誤導。（赤燭官方微博已經被關閉，但我們會持續與微博官方積極溝通，希望儘早讓所有玩家有獲得正確資訊的管道。）

二、還願是一款以邪教害人為主旨，導致單純父愛釀成悲劇的作品。先前造成爭議的素材，是在整個團隊的失誤下於專案中出現，赤燭遊戲身為開發團隊，此為極其不專業的表現。絕無暗藏其它多餘的意識形態，或是攻擊現實人物之意圖。希望不要因為該元素誤植的關係，對遊戲其他元素過度解讀。

三、作為一家遊戲公司，赤燭遊戲唯一想做的事情，是盡可能地提供玩家朋友們深刻且良好的遊戲體驗，然而這一次因為失誤，辜負了所有玩家朋友們的期待，同時也冒犯到了許多人，我們感到沉痛，這絕非赤燭遊戲的本意。在此重申，赤燭遊戲所犯的嚴重錯誤與所有的合作夥伴皆無任何關係。赤燭遊戲該負擔的責任，該承受的譴責，我們絕對不會逃避，只希望所有傷害到赤燭為止，懇請大家不要波及所有無辜的合作夥伴們。

四、我們真心希望大家也能冷靜的把焦點回歸到我們的遊戲所傳達的核心，並期望所有人都能夠在遊玩的過程中得到完整的體驗。畢竟把與遊戲內容無關的素材置入本是錯誤，不止破壞了大家對作品的體驗，同時也影響到非常多的人，這不是赤燭製作遊戲的目的與初衷。

五、此事已進入商業協調階段，希望各界冷靜給予我們時間處理，這也是對我們最大的支持。

關鍵字：還願赤燭

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