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《傳說對決》AWC添新規　台灣、東南亞首創「全局BP」模式

手機遊戲,Garena,傳說對決,騰訊（圖／Garena提供）

記者樓菀玲／台北報導

Garena與騰訊今（25）日宣布將在今年世界級電競賽事 AWC（Arena of Valor World Cup）中導入全新的競賽模式「Global Ban Pick（全局BP）」，並於AWC世界盃的淘汰賽階段開始實施。

《Garena傳說對決》是第一個在台灣和東南亞舉辦的MOBA 5v5職業比賽中引入全局BP模式的遊戲，Garena認為這樣的改動不但能提升賽事可看度與話題性，更有助於展現比賽隊伍整體實力。

一般賽事中，強勢的英雄通常會被選手重複使用，為了在職業比賽期間展示更多樣化的英雄池，全局BP模式會強制輪換出賽英雄、要求選手選擇更多種類的英雄作為出賽角色。新的全局BP模式更重視職業選手的角色池深度、選角多樣性和臨場適應性，也再次提升BP選角過程中團隊溝通和互相協助的重要性。

手機遊戲,Garena,傳說對決,騰訊（圖／Garena提供）

手機遊戲,Garena,傳說對決,騰訊（圖／Garena提供）

對玩家與觀眾而言，觀看今年的2019 AWC世界盃時，不僅能了解職業選手如何使用新英雄，更能透過新的英雄選角組合而啟發更深層次的戰略。

全局BP將於2019年AWC世界盃淘汰賽階段開始實施，AWC期間唯一的例外是BO7模式中的第7局：雙方戰隊可以在第7場局時再度選用先前第1~6局所有出場過的英雄。2019 AWC世界盃賽事團隊已確定今年的賽事場地，將在東南亞電子競技發展最快的區域之一—「越南」盛大舉行本屆賽事，也將在未來幾週陸續發佈更多比賽相關訊息。

手機遊戲,Garena,傳說對決,騰訊（圖／Garena提供）

關鍵字：手機遊戲Garena傳說對決騰訊

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