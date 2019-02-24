《還願》反中符咒爭議　傳香港投資人中止投資台新創團隊

▲還願已從大陸 Steam商店下架（圖／翻攝自Steam頁面）

科技中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》因傳出玩家發現遊戲內符咒中，隱藏暗批大陸等字眼，氣炸不少大陸玩家，不僅遊戲慘遭大量玩家狂刷負評，代理商唯晶科技也喊告求償，可說是風波不斷。一位在遊戲業25年的業者透露，香港已有投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資，恐連帶影響到其他台灣遊戲新創業者。

赤燭遊戲開發的《還願》遊戲，因戲內符咒中隱藏嘲諷大陸領導人習近平的字眼，遭大陸玩家抵制，不只從大陸 Steam商店下架，代理商唯晶科技也因此喊告求償，就算赤燭遊戲6名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場。但風波還未平息，又傳出香港投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資。

一位在遊戲業25年的業者透露，香港已有投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資，「據在大陸工作的業界朋友說，香港已有投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資，這看來雪球是越滾越大了，對遊戲界來說不是一件好事！對創業者來說，這可是一大打擊啊！」暗指這次《還願》風波恐會影響到其他台灣的遊戲新創業者。

業者繼續寫到：「開心支持國產遊戲我覺得很棒，盡量用新台幣扶助遊戲公司渡過難關很好。也許在大家的鼓噪吹捧下，當事遊戲公司能回收或渡過難關，但你們沒有想到其他正在萌芽中的獨立團隊可能因此斷去生路，有可能活了一家公司而死了一片產業小草。」

「再自吹自擂下去，中國升級壓力，你想會不會連Steam都屈服了，反而自造難關進而封殺台灣？不要自己爽了，害死產業，沒創過業的人真的不知創業的苦。」

該發文也引起不少網友在底下怒轟「今天赤燭可是開始要踩著台灣獨立開發者的屍體了」。

赤燭遊戲6名共同創辦人日前在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場，不是還願這部作品的本意，但即便是個人行為也該由團體一起承擔。事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，由於專案期間每個人各忙於其職，這件事情發生時，其他赤燭成員是不知情的。一直到2月21 日有玩家朋友提報團隊成員才發現到這件事情，因此在發現當下即緊急地置換了美術素材。

赤燭表示：「對於傷害了大家，我們深深感到抱歉，赤燭遊戲是因為玩家朋友們而走到今天，沒有你們我們不可能會有返校以及還願，我們最最不該的就是辜負你們的信任，這不是我們所望，但今天傷害確實造成了，這一點我們無法逃避。因為美術素材的文字問題，以及沒有在第一時間顧慮到大家的心情，赤燭遊戲在此與大家道歉。」