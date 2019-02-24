ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《還願》反中符咒爭議　傳香港投資人中止投資台新創團隊

赤燭,還願,Steam（圖／翻攝自Steam頁面）

▲還願已從大陸 Steam商店下架（圖／翻攝自Steam頁面）

科技中心／綜合報導

國產恐怖遊戲《還願》因傳出玩家發現遊戲內符咒中，隱藏暗批大陸等字眼，氣炸不少大陸玩家，不僅遊戲慘遭大量玩家狂刷負評，代理商唯晶科技也喊告求償，可說是風波不斷。一位在遊戲業25年的業者透露，香港已有投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資，恐連帶影響到其他台灣遊戲新創業者。

赤燭遊戲開發的《還願》遊戲，因戲內符咒中隱藏嘲諷大陸領導人習近平的字眼，遭大陸玩家抵制，不只從大陸 Steam商店下架，代理商唯晶科技也因此喊告求償，就算赤燭遊戲6名共同創辦人在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場。但風波還未平息，又傳出香港投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資。

一位在遊戲業25年的業者透露，香港已有投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資，「據在大陸工作的業界朋友說，香港已有投資人近期內會宣佈中止對台灣獨立團隊的投資，這看來雪球是越滾越大了，對遊戲界來說不是一件好事！對創業者來說，這可是一大打擊啊！」暗指這次《還願》風波恐會影響到其他台灣的遊戲新創業者。

業者繼續寫到：「開心支持國產遊戲我覺得很棒，盡量用新台幣扶助遊戲公司渡過難關很好。也許在大家的鼓噪吹捧下，當事遊戲公司能回收或渡過難關，但你們沒有想到其他正在萌芽中的獨立團隊可能因此斷去生路，有可能活了一家公司而死了一片產業小草。」

「再自吹自擂下去，中國升級壓力，你想會不會連Steam都屈服了，反而自造難關進而封殺台灣？不要自己爽了，害死產業，沒創過業的人真的不知創業的苦。」

該發文也引起不少網友在底下怒轟「今天赤燭可是開始要踩著台灣獨立開發者的屍體了」。

赤燭遊戲6名共同創辦人日前在臉書發出聲明，強調此次的符咒風波並非赤燭立場，不是還願這部作品的本意，但即便是個人行為也該由團體一起承擔。事情起於一位成員在美術素材中置放一段文字，由於專案期間每個人各忙於其職，這件事情發生時，其他赤燭成員是不知情的。一直到2月21 日有玩家朋友提報團隊成員才發現到這件事情，因此在發現當下即緊急地置換了美術素材。

赤燭表示：「對於傷害了大家，我們深深感到抱歉，赤燭遊戲是因為玩家朋友們而走到今天，沒有你們我們不可能會有返校以及還願，我們最最不該的就是辜負你們的信任，這不是我們所望，但今天傷害確實造成了，這一點我們無法逃避。因為美術素材的文字問題，以及沒有在第一時間顧慮到大家的心情，赤燭遊戲在此與大家道歉。」

關鍵字：還願赤燭

推薦閱讀

《還願》因「反中」符咒遭抵制　創辦人致歉「這不是赤燭立場」

《還願》遭陸封殺銷量不減還大賣　全球累計已破20萬套

《還願》反中符咒爭議　傳香港投資人中止投資台新創團隊

42敗後終獲勝！《鬥陣特攻》上海龍之隊終止職業運動連敗記錄

《R.O.E 無限法則》泰國國際邀請賽 台灣資格賽選拔開跑

《還願》因「反中」符咒遭抵制　創辦人致歉「這不是赤燭立場」

《還願》爭議燒不停 代理商唯晶科技火速切割喊告

《還願》惹怒玩家海洗負評　慘遭大陸Steam下架

快訊／傷害13億人感情！《還願》大陸版「全面下架」　陸網狂洗負評＞好評

成就夢想！《英雄聯盟》校際盃開放報名 冠軍獎金15萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《還願》3DM創辦人批沒這種朋友

他批《還願》是核彈！自由、劇情、體驗全給0

《還願》暗藏「反中」彩蛋

《還願》符咒惹議遭發行商切割

《還願》慘遭大陸Steam下架

即／傷害13億人感情　陸版還願下架

還願創辦人致歉：這不是赤燭立場

《還願》代理商唯晶科技火速切割喊告

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

《還願》太恐怖老外也嚇壞

最新新聞

《還願》遭陸封殺銷量不減還大賣

《還願》反中符咒爭議　傳香港投資人中止投資台新創團隊

《鬥陣特攻》上海龍之隊終止42連敗

《無限法則》台灣資格賽選拔開跑

還願創辦人致歉：這不是赤燭立場

《還願》代理商唯晶科技火速切割喊告

《還願》慘遭大陸Steam下架

即／傷害13億人感情　陸版還願下架

《英雄聯盟》校際盃開放報名

《還願》符咒惹議遭發行商切割

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366