全新中階顯卡GeForce GTX 1660 Ti 上市萬元有找

記者周之鼎／台北報導

NVIDIA (輝達) 今天宣布推出全新遊戲顯示晶片 (GPU) GeForce GTX 1660 Ti，為現今最熱門的遊戲大幅提升效能與電源效率。即日起全球上市，售價 279 美元（約新台幣8,650元）起。雖不支援光線追蹤，但新版架構足以成為中階市場的中流砥柱。

採用第 12 代 Turing GPU 架構所打造的 GTX 1660 Ti 充分發揮該架構在著色器的創新技術，可提供前一代 Pascal 架構 2 倍的 TOPS 效能。此外，也支援浮點數與整數同步運算並行、3 倍 L1 高速存取的整合快取架構，並透過 Adaptative Shading 可自行調整的著色技術大幅提升效能。

相較於日前樹立省電 GPU 標竿的 Pascal 架構，Turing 架構能提供 1.5 倍時脈週期執行指令數與 1.4 倍的電源效率。因此，憑藉僅 120 瓦的功耗，GTX 1660 Ti 的每瓦效能功耗領先所有同級 GPU。

GeForce GTX 1660 Ti 的表現超越前一代 GPU，且精於處理涉及複雜著色器運算的現今遊戲。其比 GeForce GTX 1060 6GB 快高達 1.5 倍，在包括《要塞英雄》、《絕地求生》及《APEX英雄》等熱門線上遊戲中，讓玩家可以在 1080p 解析度下體驗每秒 120 格更新率的流暢畫面。

GeForce GTX 1660 Ti 搭載 1,536 個 CUDA 核心、傳輸速度達 12Gbps 的全新 6GB GDDR6 記憶體與提升至 1.8 GHz 的時脈，能讓玩家輕易超頻，進一步提升效能。

Nvidia表示，目前還有超過三分之二的玩家仍在使用 2014 年出廠的 GTX 960 等級或更低階的 GPU 配備，相較之下，GTX 1660 Ti 能提供玩家高達3倍效能、高性價比的升級方案，讓玩家能在自己最喜愛的遊戲大作中享受明顯提升的畫面更新率。





此外，GTX 1660 Ti 也可透過運用GeForce Experience讓PC 遊戲更容易上手，GTX 1660 Ti能自動擷取遊戲精采時刻的 NVIDIA Highlights：目前已有超過 35 款遊戲支援 Highlights，包括《戰慄深隧：流亡》、《要塞英雄》、《絕地求生》、《戰爭雷霆》、《古墓奇兵：暗影》、《無限法則》、《逃離塔科夫》、《刺客任務2》、《天國降臨：救贖》、《惡靈獵殺：緊要關頭》、《Final Fantasy XV》與《鐵拳7》等。

此外，還有能讓玩家拍下精采遊戲照片的 NVIDIA Ansel：目前有超過 70 款遊戲支援Ansel，其中包括《戰慄深隧：流亡》、《戰地風雲5》、《刺客任務2》、《古墓奇兵：暗影》、《榮耀戰魂》、《星際大戰：戰場前線II》與《Final Fantasy XV》。玩家可在 Shot with GeForce 官網上分享自己最喜愛的遊戲照片並參加每月舉行的攝影比賽。而透過後製技術讓玩家自行設定遊戲外觀的 NVIDIA Freestyle：玩家可透過最新濾鏡把遊戲畫面或照片後製成油畫或水彩風格，亦或是呈現電影感或 1980 年代的復古風。

多家合作廠商已於今日推出 GeForce GTX 1660 Ti 產品，其中包括華碩、EVGA、技嘉、微星與 Zotac。

