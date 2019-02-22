《七龍珠 激戰傳說》世界大賽5/26開打　決賽拉斯維加斯開打

記者樓菀玲／台北報導

萬代南夢宮娛樂股份有限公司宣布，智慧型手機遊戲《七龍珠 激戰傳說》世界大賽《DRAGONBALL LEGENDS SHOWDOWN IN LAS VEGAS》，預定將在2019年5月25日舉辦。

此外，將同時舉辦線上大賽「LEGENDS BATTLE ROYAL」，本次大賽將集結全球頂尖玩家，決定優勝者的大賽活動，其舉辦地點為拉斯維加斯，並且將邀請後述的「LEGENDS BATTLE ROYAL」成績優秀者前往參加。

預定於位在美國內華達州拉斯維加斯的Luxor Hotel and Casino 裡面的電子競技設施「 HyperX Esports Arena Las Vegas 」裡舉辦，《七龍珠 激戰傳說》的頂尖玩家們將在貨真價實的電子競技設施中展開激鬥。

舉辦日期自2019年3月6日20:00起，至3月13日12:00截止，將於應用程式《七龍珠 激戰傳說》內舉辦的高等級配對戰。統一角色的等級限制和突破極限，在每天限定的時間內可和全球玩家對戰，在舉辦期間內獲得較多「BATTLE ROYAL POWER」，達到選拔基準的玩家，將會受邀參加5月舉行的《SHOWDOWN IN LAS VEGAS》。