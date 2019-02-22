《新楓之谷》戰役烽火連天 「終焉之戰」即日啟動

記者周之鼎／台北報導

遊戲橘子旗下《新楓之谷》自今年1月中起開放V213黑魔法師改版起跑活動後，便吸引眾多玩家在遊戲內貢獻心願，為《新楓之谷》再創新一波登入熱潮！透過所有玩家們累積的心願，終於迎來攻打黑魔法師前的第四階段「終焉之戰」也於即日起開放。

多年來讓玩家們一直想要消滅的黑魔法師位於奧術之河的終點，西格諾斯女皇帶領著皇家、末日、時間神殿神官以及格蘭帝斯超新星組成聯軍決定前往討伐黑魔法師，聯軍們一路上闖入黑色太陽外圍月之橋對抗黑魔法師邪念的實體化-巨大怪獸，並殺入黑色太陽表層的苦痛迷宮消滅重獲新生的真希拉。聯軍們正前往即日起開放的新地圖「利曼」、黑色太陽的中心點，擊敗親衛隊長頓凱爾，與黑魔法師進行最終對決。隨著戰役的開啟，玩家必須透過遠征隊任務、防禦任務、世界變化等任務活動累積心願來推動命運之旅，地圖也將隨著眾人累積的心願分地區逐步開放，而在新地區開放的同時，舊有地區也將關閉無法再進行。

而在向心願火花貢獻心願時可取得聯盟勳章，並透過聯盟補給所向NPC兌換豐富的獎勵道具，包含自韓版釋出後便廣受玩家們討論的聯盟司令官套裝/鞋子交換券、聯盟司令官斗篷交換券、聯盟司令官羽翼戰劍，以及墮落黑暗靈魂騎寵交換券、黑暗寶座與迷宮椅子等。

而當命運之旅開啟終焉之戰的最終階段，黑魔法師也即將登場，凡單一角色等級達200等且完成前哨基地的前置任務玩家，即擁有黑魔法師的討伐資格，玩家可透過左方聯盟標誌UI或NPC赫麗娜接取[聯盟任務]特別任務-黑魔法師即可開始討伐，較特別的是，黑魔法師血量為全伺服器共通，共分為四階段，當攻略黑魔法師達一定血量後，黑魔法師將轉變成不同型態，需要集結所有玩家們共同努力，才能成功擊敗。

除了《新楓之谷》史上最大戰役登場外，官方也舉辦超大規模回饋活動！2月27日至3月12日止推出「佛心大贈髮」活動，特別精選出男生與女生各14款熱門髮型，所有玩家凡登入即可領取「特選美髮券(1日)」，將有機會入手包含女生的單紮波浪、親和雙辮、蝴蝶花造型，以及男生的妖精翁、帥氣管家與爆米花造型等；周末五、六、日三天更祭出加倍贈送，連續14天登入共可獲得20次免費抽髮型的機會，還有機會抽中其中一款全新、未釋出過的隱藏造型。







