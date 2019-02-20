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《還願》風潮席捲 對岸玩家自製體驗空間笑翻網友

科技中心／綜合報導

由曾開發《返校》的台灣遊戲研發團隊赤燭遊戲新作《還願》昨（2/19）日晚間正式推出，一上市果然引發旋風，而且不光是台灣玩家，風潮也吹到大陸，讓不少玩家經歷了一個驚嚇指數破表的元宵節。

對岸網友在微博上貼出一張照片，在電視上方布條上寫著：「第一屆社畜還願品鑑會，門以焊死誰跑誰孫子」，旁邊還附上兩面「孫子」錦旗並屬名「赤燭道德監督協會」，準備頒給玩到一半被嚇到落跑的人。照片一出笑翻不少網友。

對於信奉無神論的對岸玩家來說，開發商赤燭上一款融合本土文化的《返校》就已經獲得不少關注，這次以民俗題材為主的《還願》更吸引不少玩家目光，許多直播主也紛紛昨晚準時9點下載遊戲後開始實況，絕大部分無論觀眾或是玩家都給予好評，認為雖然遊戲時間不長，但除了恐怖氣氛營造成功、配樂好聽之外，結局也帶來很深的難過與嘆息。至於台灣玩家的感受則更為深切，由於遊戲內的布景正是80年代的台灣家庭的常見裝潢與擺設，許多玩家都直呼：「根本是回阿嬤家！」

目前依據「steamspy」的統計，《還願》首日銷量約20000套，今日甚至攻上暢銷排行第一名，隨著口碑發酵，有機會再次突破《返校》的佳績，也為台灣遊戲開發再次豎立標竿。
 

關鍵字：返校還願赤燭

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