不知火舞預告參戰！《生死格鬥6》 發售前將發佈豪華體驗版

記者周之鼎／台北報導

臺灣光榮特庫摩宣布，在EVO Japan 2019 活動首日的開幕節目上，公開將於2019年3月1日（五）發售的激鬥娛樂遊戲《生死格鬥 6》（PlayStation 4/Xbox One/Steam）的最新情報。

《生死格鬥 6》豪華體驗版將於2月22日在PlayStation Store和Microsoft Store開放下載，2月23日（六）、2月24日（日）2天內限定遊玩。本體驗版中，各位玩家將可使用總計24名角色，體驗故事序章、訓練模式全部內容以及線上的「排行榜對戰模式」等豐富內容。本體驗版將是遊戲發售前遊玩《生死格鬥 6》的最後機會。

此外，獎金總額1000萬日元的世界錦標賽「生死格鬥6世界盃」即將拉開帷幕。首先在北美、歐洲、亞洲等世界各地進行預選賽，再由各地區獲勝者作為代表參加於日本開幕的總決賽。詳細資訊將會在日後公開。

《生死格鬥 6》還將與株式會社SNK合作，追加來自《拳皇 XIV》的人氣角色「不知火舞」。「不知火舞」使用權以及「不知火舞」首登服裝（5套）將預定在6月開放下載。另外還有另一位來自同一作品的角色登場，請各位玩家拭目以待。

EVO Japan 2019 上公開遊戲發售後還會推出各種DLC。第1彈為「歡樂婚禮套裝vol.1 」（13套），第2彈為「歡樂婚禮套裝vol.2」（13套），第3、4彈分別為「新款服飾套裝vol.1」（13套）、「新款服飾套裝vol.2」（13套）。如果想以優惠的價格購入以上全部DLC的話，敬請關注預定於3月1日（五）開始銷售的季票。購買季票還可以獲得特典NiCO「閃光的分析裝備」和女天狗「摔角服裝」。



