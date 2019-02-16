PS4《碧藍航線 Crosswave》宣布中文化 開發商參展FF

記者周之鼎／台北報導

發行商傑仕登宣布，將與日本知名遊戲開發公司Compile Heart一同合作，參加本次於 2 月 16、17 日兩天舉行的開拓動漫祭 FF33活動。將宣傳眾多於今年上市、受矚目的Compile Heart中文化遊戲陣容，並且舉辦Cosplay拍照以及相關贈獎活動。

人氣手機遊戲《碧藍航線（アズールレーン ）》於日本營運 1 周年紀念直播節目中所公布，PS4版本最新作《碧藍航線 Crosswave》，傑仕登也正式宣布將預計於2019年秋季發售中文版，提供給亞洲玩家以及粉絲們，無語言隔閡的遊戲體驗，更多詳情情報將於日後公開。

除了《碧藍航線 Crosswave》外，未來也即將發售眾多Compile Heart中文化遊戲，包含已發收《四女神 Online 幻次元遊戲戰機少女》，以及未來的《龍星的瓦爾尼爾》、《極限凸記 萌萌編年史 H》與《Arc of Alchemist》。

傑仕登表示，2月16、17 日，只要前往開拓動漫祭 FF33 Compile Heart攤位，即可以參加「最愛Compile Heart角色投票活動」，現場只要投票或完成問券的填寫，即可以獲得活動會場限定----「紀念珍藏明信片」一張，同時活動兩天得票數最高的角色，未來也將製作特殊的周邊商品，來回饋粉絲們的熱情。