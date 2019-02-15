用嚴厲正義懲罰罪犯帝國 微軟《除暴戰警 3》今日上市

記者周之鼎／台北報導

由Microsoft Studios微軟工作室發行的Crackdown 3《除暴戰警 3》，今（2/15）日正式於 Xbox One與Windows 10 PC雙平台獨佔登場，並同步加入 Xbox Game Pass。走入犯罪集團橫行的「天堂」島嶼，充滿混亂與破壞的一切，需要身為超強戰警的玩家用正義之拳加以制裁。

由Reagent Games、Sumo Digital、Cloudgin共同開發，《除暴戰警3》的故事背景設定在2045年的未來都市「新普羅維登斯島」，這是一個幫派份子、暴徒與屠夫們齊聚的「天堂」，該島是高度隱秘且極度邪惡的 TerraNova Worldwide 組織所在地。這個罪犯帝國最近神秘地重燃了火山的核心地帶，正在利用該地區的所有資源 –– 各式材料和人類，為他們滔天的邪惡計劃下個階段，以及與戰警們不可避免的對決做準備。而玩家們必須扮演著飛天遁地的戰警勇闖天堂島嶼，剷除邪惡、拯救陷於水深火熱的人民。

遊戲中玩家可從多名戰警角色選擇進行遊玩，提升戰警們的戰鬥力是最重要的致勝關鍵！而本次《除暴戰警 3》也邀請到好萊塢知名電影演員––泰瑞・克魯斯（Terry Crews)在遊戲中扮演戰警角色，與玩家一起大顯身手。

《除暴戰警 3》遊戲採開放式世界供玩家進行盡情探索，玩家可選擇單機進行故事或地圖探索，或與其他玩家進行線上合作。透過技能升級，戰警便可以在高樓間奔跑、跳躍行進，或扛起車輛拋向敵人，並來招帥氣的超級英雄式落地，一次擊倒大量敵人，本次的載具可攀爬大樓外牆、跳躍，並變形成高科技的坦克車，給予敵人強大火力打擊。

《除暴戰警 3》的多人線上對戰模式「Wrecking Zone」中，最多支援10名玩家同時對戰，以5人小隊的模式互相對抗。玩家將可以在這個模式的地圖下，盡情毀滅地圖中建築物與設施來跟敵隊對抗。遊戲的攻防將不同於其他的射擊遊戲，玩家將以技能扔擲汽車作為防禦或攻擊，或是破壞建築物來阻撓敵隊的行進。在有限的時間中使用高科技的戰鬥武器與技能在「Wrecking Zone」中進行各式各樣的對抗挑戰。

遊戲上市後，擁有Xbox Game Pass資格的玩家，可透過Game Pass無限暢玩單機劇情，「Wrecking Zone」多人連線則需具備Xbox Live金會員資格，方可進行連線對抗。