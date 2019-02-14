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《勇者鬥惡龍11 S》將於今秋發售 將追加伙伴新劇情

記者周之鼎／台北報導

任天堂於今(2/14)日清晨6時舉行線上發表會「Nintendo Direct 2019.2.14」，公開許久的《勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光 S》Switch版本公開全新預告影片，確認將在今年秋天發售，詳細時間未定。香港任天堂也於今早公開總製作人崛井雄二的影片，預告將支援繁體中文、簡體中文、韓文。

《勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光 S》是基於2017年發售的 《勇者鬥惡龍11 尋覓逝去的時光》的跨平台版本，最主要就是加入了角色的聲優配音，在今日的線上發表中公開了四項主要革新，首先是在地圖上探索時，伙伴將會隨著主角移動。第二是Switch版本可以自由切換原先PS4版的3D或是3DS版的2D的復古模式，第三則是新增交響樂版本配音，玩家可以自行在選單中更換。第四則是追加主角與各伙伴之間的全新劇情。

不過在先前《勇者鬥惡龍11 S》公布將有角色配音時，就已經引發許多購買先前版本日本玩家的不滿，認為買到的是半成品，今天又公開追加角色劇情，想必會讓不少已經購買DQ11的老玩家們更為搥胸頓足。

除此之外，今日發表會上也公開同系列手機卡牌遊戲的《勇者鬥惡龍強敵對決》即日起於Nintendo Switch推出，玩家可共享手機上的遊戲記錄，並且也同樣可以和手機版的玩家進行對戰，不過本作並不支援中文。

關鍵字：勇者鬥惡龍勇者鬥惡龍11SNSswitch

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