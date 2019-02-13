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《虹彩六號》免費週末將開跑　揭露第四年全新版本

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今（2/13）日宣佈，玩家們將可在 2 月 15 日至 17 日期間免費遊玩《虹彩六號：圍攻行動》。免費週末活動是新玩家加入《虹彩六號：圍攻行動》社群的絕佳契機。這次免費週末活動也自即日起祭出全平台最低 4 折的遊戲特惠。

與此同時，Ubisoft 也揭露了全新《虹彩六號：圍攻行動》、豪華版、黃金版和終極版的相關資訊，以因應即推出的《虹彩六號：圍攻行動》第四年度全新內容，玩家可自 2 月 14 日起購買這些全新版本、而 Year 4 改版計劃也將在本週末的「SIX」國際邀請賽上揭露。

《虹彩六號：圍攻行動》第四年改版更新將會透過全面性的 DLC 幹員定價系統導入永久的 DLC 幹員減價。舊有的 DLC 幹員將會更便宜且更容易解鎖。所有先前擁有《虹彩六號：圍攻行動》新手版的玩家，將改用新的系統來解鎖最初的 20 位基本特勤幹員。全新第四年版本如下：

※《虹彩六號：圍攻行動》新手版

PC 新手版現已自數位商店下架。所有先前購買新手版的玩家，將自動升級為《虹彩六號：圍攻行動》版（Rainbow Six Siege Edition）。目前擁有新手版的玩家先前解鎖的所有遊戲進度與內容都會被保留下來。新手版下架後，依照目前的進程系統規劃，所有新玩家解鎖全部 20 位基本幹員將可省下約 150 小時的時間。

※《虹彩六號：圍攻行動》一般版

《虹彩六號：圍攻行動》將提供所有地圖與內容，並重新導入解鎖全部 20 位基本幹員的進程系統。此一版本僅在 PC 平台上推出。

※《虹彩六號：圍攻行動》豪華版

豪華版包含《虹彩六號：圍攻行動》的所有內容，外加全部 Year 1 幹員。

※《虹彩六號：圍攻行動》黃金版

黃金版包含豪華版的所有內容，外加 Year 4 Pass。Year 4 Pass 可讓玩家解鎖未來一年內將陸續推出的 8 位 Year 4 幹員。

※《虹彩六號：圍攻行動》終極版

終極版將解鎖至 Year 3 為止的所有幹員，外加 Year 4 Pass（包含幹員）。終極版可讓玩家使用全部 52 位現有幹員，包含所有的 DLC 幹員。

《虹彩六號：圍攻行動》第四年第一季「燎原行動」的完整資訊，將在台灣與香港時間（UTC +8）2 月 18 日星期一凌晨於 2019 SIX 國際邀請賽蒙特婁比賽現場揭露。

關鍵字：虹彩六號SIX版本免費

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