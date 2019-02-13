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動視暴雪確認裁員約800人 今年預期獲利衰退

▲與《天命》分手股價崩 彭博社爆料動視暴雪將裁數百人。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

前日我們曾報導「彭博社爆料動視暴雪將裁數百人」，而今日此爆料獲得證實，動視暴雪在電話會議中宣布將裁撤8％的人力，也就是總共約9600人的動視暴雪將有約800名員工遭到資遣。包含了母公司動視、子公司暴雪娛樂以及KING（《Candy Crush》開發商）。

在今年一月，動視暴雪決定和《天命》開發商Bungie分手，更給予財務上的直接重擊，這次分手預估可能會讓動視暴雪年收減少4億美元。分析師則預期今年動視暴雪的銷售額將下降約2％。此外子公司暴雪娛樂在《爐石戰記》和《鬥陣特攻》的人數持平或放緩，而《天命2》的資料片「遺落之族」銷售成績則不如預期。

雖然動視暴雪執行長稱2018 年是一個「創紀錄年」，但仍為了縮減開支裁減人力，這波裁員對象大多集中在非遊戲開發部門，例如行銷、電競、業務、行政等等。暴雪娛樂新任執行長 J. Allen Brack也對玩家發出公開信，表示這是一個困難的決定，但在遊戲研發以及《鬥陣特攻》聯賽上的人力並不會縮減，這次縮減北美地區非遊戲開發的職務，而世界其他分公司將會在未來幾個月做出相映的調整，對於遭到資遣的員工將給予優厚的離職補償。

暴雪遊戲饗宴BLIZZCON 2018公開舉行日期與售票詳情 。（圖／廠商提供）

雖然暴雪娛樂對於開發人員還是有擴編計畫，希望為《暗黑破壞神》開發團隊，以及負責遊戲發想的「孵化」小組持續新增人力。不過動視暴雪的電話會議內容顯示今年暴雪娛樂尚未能拿出重量級新作，頂多僅有《魔獸爭霸3》重製版以及《暗黑破壞神》手遊。因此預估營收將會下滑。

有趣的是，競爭對手Riot Games 也在推特發表官方聲明，對於聽到 Activision Blizzard 裁員的新聞感到遺憾，身為一家充滿終身都是 Blizzard 粉絲的公司，他們對受到此次事件影響的組織與員工致上同情。而Square Enix、Obsidian等遊戲公司則迅速再推特貼出招募員工資訊，希望能吸納人才。

關鍵字：動視暴雪暴雪天命暗黑破壞神

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