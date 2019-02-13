ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

全部玩家都可參與！《全境封鎖2》3月1日展開公開測試

記者周之鼎／台北報導

繼上週末舉辦過 VIP 菁英封測之後，Ubisoft 今日宣佈《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》公開 Beta 測試將在 3 月 1 日至 3 月 4 日期間於 Xbox One（包含 Xbox One X）、PS4 和 Windows PC 平台舉行。

由 Massive Entertainment 領軍、與世界各地其他七間工作室攜手合作**的《全境封鎖 2》將讓前作建立起來的開放世界線上射擊角色扮演遊戲類型更上層樓。時空設定在致命病毒席捲紐約市七個月後的《全境封鎖 2》將帶玩家前進一片斷垣殘壁的華盛頓特區。世界岌岌可危，且人類面臨了史上最大的危機。在敵對派系爭奪城市控制權的情況下，身為經驗豐富國土戰略局特工的玩家，成了阻止人類社會徹底崩解的最後希望。如果華盛頓特區毀了，美國將應聲而倒。

Ubisoft表示，自《全境封鎖》玩家社群那裡收集各種想法與意見長達兩年之久後，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將提供內容充實的戰役，並自然地串接紮實的終局內容，替所有類型玩家創造出有吸引力又有意義的遊戲體驗。《全境封鎖 2》將於 2019 年 3 月 15 日在全球 Xbox One（包含 Xbox One X）、PS4 和 Windows PC 平台正式發售。


 

關鍵字：全境封鎖2全境封鎖公開測試OB

推薦閱讀

《Pokémon GO》推出AR拍攝功能　幫寶可夢拍好拍滿

英特衛代理年度最受期待遊戲《隻狼：暗影雙死》PC繁中版

《虹彩六號》免費週末將開跑　揭露第四年全新版本

Instagram網頁版也能收訊息了！　測試正在內部進行中

動視暴雪確認裁員約800人 今年預期獲利衰退

全部玩家都可參與！《全境封鎖2》3月1日展開公開測試

PS5真的要來了？日分析師：恐要等到2020年底

Switch上市近兩年　研調：女性玩家提升、年齡層擴大

任天堂線上發表會明日登場 《聖火降魔錄》新作打頭陣

全球1億下載突破！《魔靈召喚》全新短篇動畫曝光

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《Pokémon GO》推出AR拍攝功能

研調：Switch女性玩家提升、年齡層擴大

《全境封鎖2》3月1日展開公開測試

日分析師：PS5恐要等到2020年底

英特衛代理《隻狼》PC繁中版

動視暴雪確認裁員約800人

任天堂線上發表會明日登場

《文明帝國6》三天免費玩

PS3和PS Vita將不再支援PS Plus服務

《虹彩六號》免費週末將開跑

最新新聞

《Pokémon GO》推出AR拍攝功能

英特衛代理《隻狼》PC繁中版

《虹彩六號》免費週末將開跑

Instagram網頁版也能收訊息了！

動視暴雪確認裁員約800人

《全境封鎖2》3月1日展開公開測試

日分析師：PS5恐要等到2020年底

研調：Switch女性玩家提升、年齡層擴大

任天堂線上發表會明日登場

《魔靈召喚》新短篇動畫曝光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366