全部玩家都可參與！《全境封鎖2》3月1日展開公開測試

記者周之鼎／台北報導

繼上週末舉辦過 VIP 菁英封測之後，Ubisoft 今日宣佈《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》公開 Beta 測試將在 3 月 1 日至 3 月 4 日期間於 Xbox One（包含 Xbox One X）、PS4 和 Windows PC 平台舉行。

由 Massive Entertainment 領軍、與世界各地其他七間工作室攜手合作**的《全境封鎖 2》將讓前作建立起來的開放世界線上射擊角色扮演遊戲類型更上層樓。時空設定在致命病毒席捲紐約市七個月後的《全境封鎖 2》將帶玩家前進一片斷垣殘壁的華盛頓特區。世界岌岌可危，且人類面臨了史上最大的危機。在敵對派系爭奪城市控制權的情況下，身為經驗豐富國土戰略局特工的玩家，成了阻止人類社會徹底崩解的最後希望。如果華盛頓特區毀了，美國將應聲而倒。

Ubisoft表示，自《全境封鎖》玩家社群那裡收集各種想法與意見長達兩年之久後，《湯姆克蘭西：全境封鎖 2》將提供內容充實的戰役，並自然地串接紮實的終局內容，替所有類型玩家創造出有吸引力又有意義的遊戲體驗。《全境封鎖 2》將於 2019 年 3 月 15 日在全球 Xbox One（包含 Xbox One X）、PS4 和 Windows PC 平台正式發售。



