新大逃殺遊戲橫空殺出 《APEX Legends》3天突破千萬玩家

記者周之鼎／台北報導

由EA與《Titanfall》開發工作室 Respawn開發的全新大逃殺類型遊戲 《APEX Legends》只能用「橫空出世」來形容，面對市場上已經有《絕地求生》、《要塞英雄》等強作的分食下，《APEX Legends》自大年初一起3天竟搶下千萬玩家，比兩個前輩都還要快達到這個里程碑。

《APEX Legends》的遊戲模式和一般大逃殺遊戲類型相同，不過和《絕地求生》、《要塞英雄》也有幾個關鍵性的差異，首先《APEX Legends》為三人一組，每場共20組（共60人）進行遊戲，看誰能活到最後。而每個玩家都得從8位英雄中選擇一位來出戰，每一位英雄都有屬於自己的專屬特殊技能以及大絕（是的，有點像《鬥陣特攻》），由於採強制組隊，也因此在三人組隊上最好也要選擇可以互相搭配的英雄，此外在戰場撿拾武器或道具時，有些則有品質之分（白/藍/紫/金）。

此外《APEX Legends》做的更好的一點，就是在使用各種Ping點的溝通上比起其他兩個遊戲更為清楚，也因此可以不需要語音溝通，光靠遊戲的輔助提示也可以知道隊友想要表達的意思。由於遊戲採全平台免費，因此一開始就成功的吸引大量玩家。在課金制度上，目前2位英雄可選擇用遊戲幣「英雄代幣」或者實際金錢兌換的代幣「Apex 硬幣」解鎖，而課金機制則類似於《鬥陣特攻》的戰利品箱隨機給予數樣物品，內容包含合成金屬、武器與英雄造型、開場挑釁、擊殺挑釁、終結動畫、旗幟邊框、旗幟姿勢。不過比起鬥陣的好處是，《APEX Legends》的箱子不會讓玩家開到重複的物品。

《APEX Legends》為免費道具內購制遊戲，目前已於PS4、XBOX ONE、PC（Origin平台獨家）上市，支援繁體中文。