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手遊《仙境傳說》與《福音戰士》合作　碇真嗣、綾波零全出列

《仙境傳說》與《福音戰士》合作（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

韓商GRAVITY與唯晶數娛樂聯合發行，由GRAVITY研發的RO手遊經典大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》，官方宣布過年最強合作計畫「新世紀福音戰士」邀請玩家共同前進第三新東京市。

在世界面臨第二次衝擊的十五年後，不明巨型生命體「使徒」向第3東京市襲來，神秘國家級機關「NERV」請求RO世界的冒險者們能夠共同戰鬥，主城將開啟期間限定的「使徒調查」任務、「第三東京市」次元裂隙組隊副本全面啟動外，「EVA」合作活動也同步期間限定推出「適格者」系列時裝與「碇真嗣」、「綾波零」、「明日香」及「渚薰」四大人氣駕駛員主題頭飾。

《仙境傳說》與《福音戰士》合作（圖／業者提供）

除了主角系列時裝外，動畫中人氣御姐葛城美里寵物企鵝「PENPEN」、從太平洋飛來的「第四使徒」將化身為最可愛的寵物，陪伴冒險者一同加入「NERV」組織，共同抵抗新世紀的使徒們。

面臨永無止境的使徒來襲，神秘國家機關NERV特別指派EVA駕駛員來到普隆德拉廣場，請求RO冒險者們協助進行極機密「使徒調查」任務。活動期間，冒險者每天將可與時空管理者「基庫」領取「使徒調查」任務，完成任務可獲得「EVA駕駛資格證」、「類L.C.L液體藥水」等限定合作獎勵，完成最後一天任務更可額外獲得「五號機頭盔圖紙」。

此外全體冒險者將透過普隆德拉廣場的NPC接獲組隊裂隙任務「第三新東京市」，穿越次元之牆，化身各式EVA巨大人型兵器與神秘敵人使徒戰鬥！通過每日副本通關，冒險者們將可獲得「NERV表彰禮盒」數個，並同步解鎖EVA系列頭飾、時裝。通關時也將根據玩家擊殺使徒數量進行評級，依照對應評級可獲得該獎勵「NERV精良作戰包」、「NERV豪華作戰包」等，對應之禮盒可獲得「NERV徽章」及EVA駕駛員無可取代稱號「適格者」。

《仙境傳說》與《福音戰士》合作（圖／業者提供）

動畫中最受歡迎的四位駕駛員主角「碇真嗣」、「綾波零」、「明日香」及「渚薰」專屬服飾，同時令人印象深刻的第四使徒「力天使」、第六使徒「雷天使」等也將釋出各種特色裝飾配件，此外最受人歡迎的配角企鵝「PENPEN」也將與「第四使徒」攜手化身為可愛RO寵物，不僅獲得後可解鎖各式屬性加成。

關鍵字：手機遊戲唯晶數位RO仙境傳說新世紀福音戰士

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