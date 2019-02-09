ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《FGO》迦勒底春節活動開跑　狩獵、從者強化任務限時登場

手機遊戲,樂聚多,FGO（圖／樂聚多提供）

記者樓菀玲／台北報導

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版配合現實節慶開放「迦勒底春節」登錄活動，同步開放「狩獵任務」及「從者強化任務」等限時挑戰，邀請御主們一起上線冒險。

本次開放的「迦勒底春節」登錄活動，祭出黃金果實、魔力稜鏡、百萬QP及呼符等道具作為「連續登錄」的豐厚獎勵；此外，「累積登錄」獎勵也同步更新，由原先的「虛影之塵」變更為「愚者之鎖」。活動期間內更有御主任務聖晶片兩倍、強化進階成功機率大幅提升，御主們得要好好把握機會提升自己的戰鬥力。

在強化進階、提升技能的過程中，必然需要相對應的素材，「迦勒底春節」將特別開放能更為輕鬆獲取特定技能強化、靈基再臨素材的「狩獵任務」。期間將出現各種特定怪物任務，每個任務有三種難度，可反覆挑戰；當任務通關後，還可以獲得魔力稜鏡。

手機遊戲,樂聚多,FGO（圖／樂聚多提供）

本次的「從者強化任務」，將逐日開放「比利小子」、「夏爾．亨利．桑松」、「女王梅芙」、「阿斯托爾福」、「齊格飛」、「靜謐的哈桑」及「布狄卡」等七騎從者。當任務通關不僅能夠強化從者的寶具或技能，更可以獲得聖晶石獎勵；此外，在此期間的所有從者強化任務，AP消耗也將限時減半。

在迦勒底春節PICK UP召喚中，將開放各神話的人氣從者們，包含美索不達米亞神話中、最受諸神們寵愛的金星女神「★5（SSR）伊絲塔」、希臘神話英雄「★5（SSR）俄里翁」與阿茲特克神話中充滿知性的善神「★5（SSR）魁札爾．科亞特爾」；同期間登場的，還有「★4（SR）美杜莎〔Lancer〕」、「★4（SR）絲忒諾」及「★4（SR）戈爾貢」等多位神話從者。

手機遊戲,樂聚多,FGO（圖／樂聚多提供）

手機遊戲,樂聚多,FGO（圖／樂聚多提供）

手機遊戲,樂聚多,FGO（圖／樂聚多提供）

關鍵字：手機遊戲樂聚多FGO

推薦閱讀

《逆轉奧賽羅尼亞》新春限時活動登場　登入獎勵送S角色

《FGO》迦勒底春節活動開跑　狩獵、從者強化任務限時登場

搶在起跑點！ Xbox One版《極地戰壕：破曉》將搶先發售

歡慶農曆新年《戰車世界》推出全新中華民國戰車M41D

《音速小子》賽車新作支援中文全世界同步發售

在末世迎向新年！《明日之後》更新同居系統、春節活動開跑

《茜色世界》與《薄櫻鬼》合作　土方歲三、齋藤一限時登場

特攝迷注意！假面騎士20作品變身腰帶特別展明日開展

《光明之子》中文版《英勇之心》英文版合輯NS推出

體驗暗黑殘酷冒險！《龍星的瓦爾尼爾》繁中版3月預定發售

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《逆轉奧賽羅尼亞》新春活動登場

《FGO》迦勒底春節活動開跑

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《音速小子》賽車新作全世界同步發售

STEAM春節特賣只到2/11！

《明日之後》春節活動開跑

XBOX《極地戰壕：破曉》將搶先發售

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

《刀劍神域》第三季動畫總長將達1年份

開趴必備APP！才敢說自己是局王

最新新聞

《逆轉奧賽羅尼亞》新春活動登場

《FGO》迦勒底春節活動開跑

XBOX《極地戰壕：破曉》將搶先發售

《戰車世界》推出中華民國戰車M41D

《音速小子》賽車新作全世界同步發售

《明日之後》春節活動開跑

《茜色世界》與《薄櫻鬼》合作

假面騎士變身腰帶特別展明日開展

《光明之子》中文NS版上市

《龍星的瓦爾尼爾》繁中版3月預定發售

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366