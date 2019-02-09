《FGO》迦勒底春節活動開跑　狩獵、從者強化任務限時登場

記者樓菀玲／台北報導

日本超人氣手遊《Fate/Grand Order》繁中版配合現實節慶開放「迦勒底春節」登錄活動，同步開放「狩獵任務」及「從者強化任務」等限時挑戰，邀請御主們一起上線冒險。

本次開放的「迦勒底春節」登錄活動，祭出黃金果實、魔力稜鏡、百萬QP及呼符等道具作為「連續登錄」的豐厚獎勵；此外，「累積登錄」獎勵也同步更新，由原先的「虛影之塵」變更為「愚者之鎖」。活動期間內更有御主任務聖晶片兩倍、強化進階成功機率大幅提升，御主們得要好好把握機會提升自己的戰鬥力。

在強化進階、提升技能的過程中，必然需要相對應的素材，「迦勒底春節」將特別開放能更為輕鬆獲取特定技能強化、靈基再臨素材的「狩獵任務」。期間將出現各種特定怪物任務，每個任務有三種難度，可反覆挑戰；當任務通關後，還可以獲得魔力稜鏡。

本次的「從者強化任務」，將逐日開放「比利小子」、「夏爾．亨利．桑松」、「女王梅芙」、「阿斯托爾福」、「齊格飛」、「靜謐的哈桑」及「布狄卡」等七騎從者。當任務通關不僅能夠強化從者的寶具或技能，更可以獲得聖晶石獎勵；此外，在此期間的所有從者強化任務，AP消耗也將限時減半。

在迦勒底春節PICK UP召喚中，將開放各神話的人氣從者們，包含美索不達米亞神話中、最受諸神們寵愛的金星女神「★5（SSR）伊絲塔」、希臘神話英雄「★5（SSR）俄里翁」與阿茲特克神話中充滿知性的善神「★5（SSR）魁札爾．科亞特爾」；同期間登場的，還有「★4（SR）美杜莎〔Lancer〕」、「★4（SR）絲忒諾」及「★4（SR）戈爾貢」等多位神話從者。