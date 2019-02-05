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手遊《卡拉邦》賀農曆年　 自由夜市及春節新活動登場

手遊《卡拉邦》賀農曆年　 自由夜市及春節新活動登場（圖／艾鳴遊戲提供）

記者樓菀玲／台北報導

日商艾鳴網路遊戲公司旗下自製奇幻冒險 MMORPG 卡拉邦《CARAVAN STORIES》即將於2/5更新後推出最新的春節活動「被封印的少年與大英雄」以及復刻活動「自由夜市內洛-璀璨煙火 」。

官方表示期間內，卡拉邦的自由都市－內洛，將會以兩種型式出現在遊戲內，不但可以體驗春節內洛，也能進入自由夜市內洛遊玩，還請各位玩家敬請期待。

手遊《卡拉邦》賀農曆年　 自由夜市及春節新活動登場（圖／艾鳴遊戲提供）

本次的春節新活動「被封印的少年與大英雄」將於2/5號維修後開放，屆時可以在卡拉邦內的各地區看到濃濃的農曆春節氣氛；團隊規劃了一系列的年節任務以及春節角色服裝，讓玩家在卡拉邦的世界中能與朋友們一同過年，另外也有新的限定角色「孫悟空」加入，請屆時一定要開啟卡拉邦，與新夥伴一同展開新的冒險吧。

「自由夜市內洛-璀璨煙火」充分地融入了台灣的夜市文化；在遊戲中可以透過各項任務拿到可愛的夜市招牌造型，還能獲得特別的幻獸服裝以及他們的裝備；收集別具特色的夜市招牌，裝飾魔動要塞－卡拉邦，讓自己擁有獨一無二的卡拉邦吧。

手遊《卡拉邦》賀農曆年　 自由夜市及春節新活動登場（圖／艾鳴遊戲提供）

活動期間內更是開放了在台灣為保育類動物的限定幻獸「台灣石虎」，錯過當時開服活動的玩家們，一定要趁此機會入手喔；團隊也期望日後能舉辦更多結合台灣元素的活動，讓玩家在遊玩卡拉邦之餘，也能體驗到各式台灣美麗的風景以及動物。

關鍵字：手機遊戲艾鳴遊戲卡拉邦

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