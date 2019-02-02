《Free Fire》新春行大運活動登場　限時猜拳模式2/2開跑

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為迎接2019農曆金豬年，國民吃雞手遊《Free Fire - 我要活下去》推出一系列「新春喜慶行大運」活動，要在新的一年帶給玩家們滿滿吉利好彩頭。

首波登場的預熱活動是「新春拜年禮」，玩家們可透過活動網頁互送「喜慶紅包」給好友們，開啟有機會得到萬元現金！透過戰鬥可撿到「黃金硬幣」和「鞭炮」，能換取遊戲金幣，也有機會拿到「夏日蜜桃」永久比基尼套裝造型和萬元現金。

2/2（六）當日則推出期間限定的新模式「剪刀、石頭、布」，一起來追蹤獵殺你的敵方陣營，並開放3小時的排位賽「不扣分機制」，同步推出「登入送金幣轉蛋券」、「戰鬥拼吉利春節幸運箱」，後續更有一連串的春節神秘活動和神秘大獎，要讓廣大玩家嗨翻新年假期。

搶先登場的是「新春拜年禮」活動，即日起至2/2（六）前透過活動網頁每日可發送5次「喜慶紅包」給好友們，每發送給一個好友、自己也可以得到一個，開啟紅包即有機會得到超人氣服裝「未來前線」、「未來士官長」、「天際線-M4A1武器塗裝」等好禮，最大獎更祭出萬元現金「金豬報喜大紅包」！



2/3（日）前，參與戰鬥都有機會在地圖上撿到「黃金硬幣」和「鞭炮」，「黃金硬幣」可兌換遊戲內的金幣，10個鞭炮則可換取「春節驚喜幸運箱」，開啟幸運箱即有機會得到「夏日蜜桃」俏麗比基尼套裝永久造型，抽中「勇氣勳章」也能換取萬元現金。

年假第一天2/2（六）推出「登入大放送活動」，只要在這天上線就能領到「福到囉！」&「金幣轉蛋券 x 10」，在當日進行一場戰鬥即有機會得到「吉利春節幸運箱」並獲得大獎「升官發財（頭飾） 」，讓玩家們雙手滿滿好禮過好年！2/2（六）當日18:00-21:00期間，《Free Fire - 我要活下去》更開放3小時的排位賽「不扣分機制」，想在第7賽季季末衝分的玩家們可要好好把握。

2/2（六）~2/10（日）將限時推出特殊模式「剪刀、石頭、布」，這個模式將所有玩家分成剪刀、石頭、布三種陣營，玩家將對克制陣營的敵人造成加成傷害。在小地圖上也可以觀察克制陣營的方位；限時特殊模式讓遊戲多了些許運氣成分，也增添遊玩刺激度。

除了以上熱鬧的預熱活動外，營運團隊也將配合農曆過年九天連假持續推出一系列神秘活動，絕對讓玩家們雙手拿滿滿，過一個喜氣洋洋的歡樂新年。