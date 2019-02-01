HTML5新作《我不是西遊》登台　事前登錄即將開跑

記者樓菀玲／台北報導

Gameworks 今日宣布取得 HTML5 跨平台遊戲《我不是西遊》獨家代理權，預計於農曆年後發行上市，《我不是西遊》為一款 HTML5 開發的跨平台遊戲，玩家可以不受任何裝置的限制，使用PC、Mac、iPhone、iPad、Android、Windows Phone 等平台裝置皆可遊玩，玩家無論是出外可透過手機開啟遊戲，回家可打開電腦網頁瀏覽器繼續暢玩。

《我不是西遊》休閒Q版系角色扮演遊戲，融合西遊題材與豐富多元的戰鬥活動，增添延伸玩家遊玩遊戲探索趣味。除了手機與PC都能享受同等快感，還能離線掛機輕鬆自動升級。

在《我不是西遊》遊戲中，設置人族、仙族、妖族三界角色，供玩家可以選擇喜愛的身份暢玩，並透過培養為了成為神佛而戰鬥。通過主角自身打怪來提升自己的實力，並結合多樣化的寵物系統，抓捕寵物進行強化，在戰鬥中獲得更大的助力。

《我不是西遊》遊戲中，玩家除了隨著等級的提升，開啟新地圖展開華麗冒險外，遊戲內更添加入了絢麗裝備、時裝、坐騎、翅膀、稱號...等系統，讓玩家可自由調配個性化的角色。遊戲中還結合了萌寵捕捉、幫會團戰、結婚系統、材料副本、跨服爭霸、幫會強盜、西遊押鏢…等豐富活動競技，讓玩家在《我不是西遊》中有玩不完的樂趣體驗。《我不是西遊》日前已開啟iOS App Store預約註冊，玩家可先前往預約註冊，預計農曆年後，開啟一場奇幻冒險。