橘子集團春節新台幣翻倍送 全台瘋搶新台幣3億

記者周之鼎／台北報導

喜迎金豬年，橘子集團暨日前台北電玩展公布送出新台幣1.5億元後，今搶在農曆年前，釋出最新一波的好消息，自除夕夜(2/4)起，再加碼1.5億新台幣，一口氣將總獎額推升至3億元，而除夕夜(2/4)更將祭出最高獎額88,888元的超大獎！此外，也將同步推出「全民搶開豬寶箱！#誰是你的豬隊友？」活動，鼓勵用戶分享持續引爆用戶搶領台幣熱潮！

橘子集團beanfun!一推出，即以新台幣1.5億元大放送引發全台民眾熱議，橘子集團今再宣布農曆年間，將加碼1.5億、以總獎額3億新台幣強勢吸引全台消費者試手氣，除夕當天 (2/4)更要祭出新台幣88,888元獎項，讓消費者迎新年之際就把大獎帶回家。

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