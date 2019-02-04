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橘子集團春節新台幣翻倍送 全台瘋搶新台幣3億

記者周之鼎／台北報導

喜迎金豬年，橘子集團暨日前台北電玩展公布送出新台幣1.5億元後，今搶在農曆年前，釋出最新一波的好消息，自除夕夜(2/4)起，再加碼1.5億新台幣，一口氣將總獎額推升至3億元，而除夕夜(2/4)更將祭出最高獎額88,888元的超大獎！此外，也將同步推出「全民搶開豬寶箱！#誰是你的豬隊友？」活動，鼓勵用戶分享持續引爆用戶搶領台幣熱潮！

橘子集團beanfun!一推出，即以新台幣1.5億元大放送引發全台民眾熱議，橘子集團今再宣布農曆年間，將加碼1.5億、以總獎額3億新台幣強勢吸引全台消費者試手氣，除夕當天 (2/4)更要祭出新台幣88,888元獎項，讓消費者迎新年之際就把大獎帶回家。

新春期間不免俗要與親人團圓、或者到親朋好友家拜年，今年beanfun!用戶可要好好準備，揪伴搶新台幣、迎財神！自2月4日起至11日，beanfun! 將推出「全民搶開豬寶箱！#誰是你的豬隊友？」的群組互動活動：用戶打開beanfun!後，透過beanfun!小幫手獲得豬寶箱一只後，將豬寶箱互動訊息傳進好友群組，由好友幫你試手氣──運氣好就是自己領到新台幣、 也可能是被好友一波帶走，趣味性十足，勢必引爆過年期間人人捧手機玩beanfun!的盛況，快來試試誰是你的豬隊友。

獲得beanfun!好康的用戶，等於開啟了3萬個據點的行動支付便利生活，去超商、百貨公司、吃美食、坐計程車或高鐵都可以享受一嗶即消費的時尚行動生活！3萬個據點包含超商通路：全家便利商店、OK超商、萊爾富、美廉社。百貨通路：微風集團旗下百貨、三創生活園區。美食通路：丹堤咖啡、胡同。交通通路：台灣高鐵、台灣大車隊、皇冠大車隊等。

 

關鍵字：遊戲橘子beanfun紅包

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