過年怎麼玩？2019 春節假期 Xbox平台精選六大推薦遊戲出爐

記者周之鼎／台北報導

2019春節到來，對於本次長達九天的春節連假，Xbox 精心推薦過年檔期必玩的六大款近期熱門作品，相信可以滿足不同類型喜好族群的需求！包括微軟專屬多人合作海上冒險遊戲《盜賊之海》、盡享駕駛樂趣的《極限競速：地平線 4》、飛上藍天闖天際的《空戰奇兵 7：未知天際》，以及經典生存驚悚遊戲《Resident Evil 2》、友情考驗與破壞之作的《煮過頭 2》和系列作粉絲期待已久的《王國之心 III》。

※《盜賊之海》

由微軟工作室旗下 Rare 團隊開發的連線多人合作冒險遊戲，遊戲中玩家將扮演自創的海盜分身，駕駛自己的船隻航向遼闊的大海。能夠與親朋好友組隊探索島嶼、沈船等密境，並對抗叢林野獸、深海怪物、骷髏海盜或是其他玩家所扮演的海盜團，解開層層謎題取回豐厚寶藏。《盜賊之海》繁體中文版已於2018年11月18日好評上市。

※《極限競速：地平線 4》

由Playground Games團隊打造的《極限競速：地平線 4》，是Xbox One系列平台獨佔的開放世界競速遊戲，本作將有時間、日月、氣候甚至四季的時態改變，而賽道也會隨之產生變化；「春天」的泥地賽、「夏天」的「地平線嘉年華」、「秋天」的超跑公路競速賽以及「冬天」的雪地賽等、在《極限競速：地平線 4》「你想成為什麼人都行」。

※《空戰奇兵 7：未知天際》

是款由Project Aces開發的空戰模擬遊戲，本作是空戰奇兵系列第8部遊戲。承襲之前系列作的劇情，故事架空於2019年發生在Erusea聯邦共和國與超級大國Osea間的戰爭衝突，玩家扮演著Osea海軍Mage中隊的戰鬥機駕駛員Trigger，後來因為被背上「刺殺前總統」的罪名，被發配到第444戰鬥機中隊「後援者」（Spare Squadron）的懲戒部隊中服刑，為Osea軍隊在此場戰爭中做著各種非軍方公認的困難任務進行贖罪。

※《Resident Evil 2》

由 CAPCOM 團隊開發的經典恐怖射擊遊戲，2019完全重新再製，原作於1998年發行並大受好評。一場生化災難於 1998 年 9 月襲擊了浣熊市，全市進入噬血喪屍遊走於街道、殘害倖存者的混亂局面。無與倫比的腎上腺飆升、吸引人的故事情節，以及難以想像的恐懼等著你。新人警官里昂剛到浣熊市警察局上任。但進入市區後卻遭遇被T病毒感染的喪屍。女主角克蕾兒為了尋找失去音訊的哥哥也來到浣熊市，並遭遇了喪屍攻擊。兩人在絕地逢生之境上意外相遇後，便展開了克服恐懼與苦難之旅。想辦法在喪屍地獄中生還吧！

※ Overcooked! 2《煮過頭 2》

由Team17 Digital所開發，著名的多人齊心合作料理遊戲回來了！更逗趣的廚房、更多元的關卡，以及更強的的友情破壞機制。要考驗著你與其他朋友間的默契與情誼。來試著分工完成一道又一道的料理，並再一次即時出菜拯救洋蔥王國吧！遊戲支援最多四人同樂。

※《Kingdom Hearts III》

由SQUARE ENIX傾心開發，《KINGDOM HEARTS III》以迪士尼世界為舞台，玩家將扮演主角索拉，與朋友們唐老鴨、高飛狗等同心協力度過重重難關，展開一場冒險之旅。本作集結了迪士尼與皮克斯的新舊角色，玩家和角色們將透過正能量與友情的力量，同心對抗威脅世界的邪惡勢力。《KINGDOM HEARTS III》將於 2019 年5月推出 Xbox One 中文版，並支援 Xbox One X 優化。現已推出日文/英文版。



