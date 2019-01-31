《白貓Project》四週年祭典開跑　攜手《戰鬥女子學園》展開合作

記者樓菀玲／台北報導

So-net旗下手機遊戲《白貓Project》自2015年2月正式於台港澳上市至今，即將邁入第四個年頭，官方為歡慶四周年的到來，邀請玩家齊聚一同為遊戲慶生，除特別為四週年訂製的專屬三層《白貓Project》翻糖蛋糕，亦準備各種考驗玩家的有趣活動，活動現場歡笑聲不斷。

除此之外，官方也正式公開《白貓Project》與《戰鬥女子學園》的首次連動合作，並搶先釋出限定合作的PV動畫，讓玩家一睹蜜雪兒、胡桃與美紀的華麗必殺技畫面。

為了迎接《白貓Project》四週年的到來，官方也特別抽出60位幸運的玩家共同歡慶，並準備豐富的虛寶獎勵和「WORLD END —命運之光—」主角群手機座、4週年慶典紀念手環送給玩家，活動中遊戲製作團隊亦親臨現場，進行了一場別開生面的生放送活動！同時，官方更邀請到日前成為遊戲限定合作角色的安娜·李擔任活動主持人，在同樣也是《白貓Project》資深玩家安娜·李的熱情吆喝下，現場進行一連串考驗玩家的趣味互動，歡笑聲不斷。

除豐富的活動與獎勵外，官方也為四週年訂製專屬的三層翻糖蛋糕，以凱朵拉和遊戲藍白色系進行設計，每一層展現出不同的遊戲特色。為了讓現場與未能前來參加的玩家都能共同慶祝四週年，官方更在生放送尾聲由《白貓Project》團隊和線上線下的玩家一起切蛋糕，將慶生活動向最高潮。

活動尾聲，官方也把握難得與玩家面對面的機會，開放了現場QA的時間，為了盡可能回答玩家們所提出的各種建議與問題，即使活動結束，製作團隊仍繼續留在會場，與玩家們作一對一的深度交流。

《白貓Project》X《戰鬥女子學園》四週年限定連動合作即將重磅推出，官方也將逐步釋出15連彈慶典活動，在本次的活動中，神樹峰女子學園的學生們穿越次元裂縫來到《白貓Project》的世界中，美紀、胡桃、蜜雪兒卻與其他女孩們走散了！她們必須盡快與其他女孩們會合，還要打倒造成時空異變的元兇，才有辦法重新回到神樹的懷抱。

《白貓Project》X《戰鬥女子學園》活動關卡共分為「美紀篇」、「胡桃篇」、「蜜雪兒篇」、「完美姆咪世界篇」，通過關卡可入手紀念建築「神樹峰教室」，完成每一篇故事都可獲得個人紀念雕像，並在關卡中尋找隱藏的紀念書桌。除此之外，還有高難度關卡「特別訓練篇」、挑戰關卡和協力任務等著冒險家挑戰。