ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

樂高攜手暴雪推出《鬥陣特攻》系列　閃光、奪命女、D.Va全出列

樂高,鬥陣特攻（圖／樂高提供）

科技中心／綜合報導

農曆新年即將到來，玩具品牌樂高提供年節期間最佳親子共玩拼砌體驗，於台北統一時代百貨舉辦的「樂高送玩迎豬年」活動開跑後受到消費者熱烈歡迎，台灣樂高也於活動現場搶先首賣2月上市的鬥陣特攻系列，供樂高及遊戲玩家收藏。

此外，即將於情人節上映的《樂高玩電影2》系列盒組也陸續登場，全系列19組盒組同時滿足2到99歲的玩家，末日風的「阿波卡天啟堡」巨型盒組將在2月1日正式上市，與玩家一同用樂高歡度新年。

2014年備受好評的全球賣座片《樂高玩電影》，製作團隊時隔5年推出的續集《樂高玩電影2》即將在農曆年後2月14日正式上映，樂高針對場景與人物推出電影全系列盒組共19組，自去年12月起陸續登場。

其中備受矚目的巨型盒組「Welcome to Apocalypseburg」將於2月1日登場，以3,178顆樂高零件精細打造在電影預告中出現的末日風自由女神像，整體以灰色、褐色以及綠色呈現阿波卡天啟堡遭受入侵後的破壞氛圍，拼砌完成的場景高度達52公分，在阿波卡天啟堡內還設有咖啡廳、軍械庫、理髮店和SPA等豐富空間，完整呈現出電影細節。

樂高,鬥陣特攻（圖／樂高提供）

此外，同日登場的還有電影限量版樂高人偶共20組，包括電影主角及多款服裝及配件，包括艾密特的耳機假髮、露西的帽T 及企業總裁的高爾夫球桿等，提供新年期間全家一同參與的拼砌體驗。

樂高首度跨足電玩界，推出暴雪娛樂代表作品《鬥陣特攻》系列盒組，並於台北統一時代百貨樂高送玩迎豬年活動現場搶先開賣。樂高鬥陣特攻全系列產品將於2月1日起在各大百貨TOY WORLD樂高專櫃及TOYeGO各店點正式登場，全系列共6組盒組，一次蒐集豪華樂高人偶角色陣容，包含閃光、奪命女、D.Va、萊茵哈特、半藏、源氏、溫斯頓等角色，以經典配色呈現角色與機兵細節，更重現遊戲當中的護送任務場景，供樂高與遊戲玩家收藏。

樂高,鬥陣特攻（圖／樂高提供）

關鍵字：樂高鬥陣特攻

推薦閱讀

《白貓Project》四週年祭典開跑　攜手《戰鬥女子學園》展開合作

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　化身聖鬥士展開6v6對決

樂高攜手暴雪推出《鬥陣特攻》系列　閃光、奪命女、D.Va全出列

SNK啟動電競支援計畫　EVO Japan 2019《KOF XIV》勝出者可得贊助

《尼爾 自動人形》YoRHa版2/21發售　DLC、特典大全配一次玩

競鋒推三款自製遊戲秀研發實力　新作《酉閃町》3/26上架

《石器》動畫《尋找傳說中的寵物》有中配　每集彩蛋藏虛寶

貓伴取得SRPG手遊《戰場英雄物語》代理權　今上架雙平台

【廣編】守護雅典娜！《聖鬥士星矢：覺醒》事前登錄活動開跑

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％、陸手機廠逆勢成長成贏家

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《聖鬥士星矢 覺醒》登錄開跑

《白貓Project》四週年祭典開跑

《Pokémon GO》帕路奇亞登場

《樂高玩電影2》公開場景與人物

Wii線上商城今正式關閉

《PMGO》官方放錯閃電鳥模組

Pokémon Go最難抓的10隻寶可夢

SNK啟動電競選手支援計畫

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

超衰被高爾夫球砸中結果獲得PS4

最新新聞

《白貓Project》四週年祭典開跑

《聖鬥士星矢 覺醒》登錄開跑

《樂高玩電影2》公開場景與人物

SNK啟動電競選手支援計畫

《自動人形》YoRHa版2/21發售

競鋒推三款自製遊戲秀研發實力

《石器時代M》動畫有中配

貓伴取得《戰場英雄物語》代理權

《聖鬥士星矢：覺醒》事前登錄活動開跑

全球手機出貨量下滑4.9％　蘋果慘跌逾10％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366